МИД Польши провел жесткую беседу с российским послом из-за слов Путина

По итогам встречи Андреев рассказал, что у него состоялась жесткая, но корректная беседа с директором восточного департамента МИД Польши Яном Хофмоклем. По словам дипломата, обе стороны откровенно изложили свою позицию. "Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе", - сказал российский посол, слова которого приводит РИА "Новости".

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщил агентству PAP, что в ходе беседы с российским послом от имени польских властей был высказан решительный протест историческим инсинуациям, которые в последние дни неоднократно высказывались представителями высших органов власти РФ.

По словам Пшидача, эти заявления серьезно противоречат международным обязательствам России и являются насмешкой над миллионами жертв сталинского тоталитаризма, от которого пострадал и русский народ. "Такие попытки обмануть историю являются лучшим доказательством того, что международные усилия, направленные на прямое осуждение не только нацизма, но и советского тоталитаризма, все еще очень необходимы", - сказал Пшидач.

В МИДе добавили, что российские власти продолжают отрицать не только факт преступной агрессии в отношении Польши в 1939 году, но и оккупацию более половины ее территории. "В своих комментариях они пытаются уменьшить совместную ответственность Советского Союза за разрушение мира в Европе. СССР в 1939-1941 годах был союзником гитлеровской Германии", - заявили в министерстве.