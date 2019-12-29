«Автобус начал вилять, водителя потом самого трясло»: пассажиры Ecolines рассказали об аварии

"Примерно в 20 километрах от Таллинна автобус начал вилять, в итоге упали. После уже в Таллинне беседовали с водителем автобуса, его всего трясло, он сам не понял, что произошло и почему, он пытался вырулить, но все равно вылетели в кювет. Несколько человек увезли на скорой, но травмы не тяжелые, большинство спасли ремни безопасности. Службы приехали быстро", - сообщила 47news пассажир Ирина.