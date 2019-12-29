«Автобус начал вилять, водителя потом самого трясло»: пассажиры Ecolines рассказали об аварии

Стали известны детали ДТП с участием автобуса Ecolines на шоссе Таллинн-Нарва. Автобус съехал в кювет ранним утром, когда до Таллина оставалось около 20 километров.
Как рассказали 47news пассажиры автобуса авария произошла около половины пятого утра 29 декабря.
"Примерно в 20 километрах от Таллинна автобус начал вилять, в итоге упали. После уже в Таллинне беседовали с водителем автобуса, его всего трясло, он сам не понял, что произошло и почему, он пытался вырулить, но все равно вылетели в кювет. Несколько человек увезли на скорой, но травмы не тяжелые, большинство спасли ремни безопасности. Службы приехали быстро", - сообщила 47news пассажир Ирина.
Она добавила, что основной удар пришелся на левую часть автобуса. Среди пострадавших, по ее словам, оказался ребенок.
Напомним, в салоне автобуса во время ДТП было 67 человек, включая двоих водителей. Травмы получили девять человек, среди которых четверо граждан Латвии и одна гражданка России.
Полиция пока опровергает версию водителя, что ДТП произошло из-за столкновения с неизвестным предметом. Подробнее читайте здесь.