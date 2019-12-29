Фото и видео: на шоссе Таллинн-Нарва автобус с 67 людьми вылетел в кювет

По предварительным данным, в автобусе было 67 человек, двое из которых были водителями. В момент ДТП сидевший за рулем мужчина был трезв.

По словам проезжавшей мимо одной из первых Анн-Кристине, место происшествия выглядело жутко и была видна кровь. К тому времени, когда она подъехала к месту аварии, люди уже выбрались из автобуса.

Она была там до тех пор, пока не приехала скорая помощь и полиция, а поскольку на улице было холодно, в ее теплой машине помощи ждали ехавшие в автобусе мать с почти четырехлетним ребенком, пишет Postimees.

«Мать ребенка сразу сказала, что хочет отправиться в больницу, а я как раз говорила с Центром тревоги и сказали, что через пять-десять минут приедет скорая помощь. Видимо, у нее было сотрясение головы, поскольку она держалась за голову и жаловалась на боль. Ребенок был в шоке, но по крайней мере внешних повреждений у него не было», - вспоминает она.

По словам свидетельницы, в автобусе были и другие дети, но они были постарше.

Анн-Кристине говорит, что на месте происшествия в основном слышала русскую и латвийскую речь, но казалось, что люди не получили серьезных травм.

«Была видна кровь, у одного мужчины была сломана рука. Но кажется, что ничего очень ужасного не произошло, никто не лежал на земле», - говорит она.

Помощь подоспела быстро. «Дождались от пяти до семи первых машин и, когда уезжали, навстречу попались подряд еще машины скорой помощи и полиции. Не доезжая до границы города, уже встретили пустой автобус, который, видимо, ехал на замену», - сказала она и добавила, что службы экстренной помощи действовали очень быстро.

Опасных для жизни травм нет

С места происшествия с различными травмами в больницу доставлены девять человек, из которых четверо являются гражданами Латвии. Опасных для жизни повреждений ни у кого нет, заверила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт.

Посольство Российской Федерации в Эстонии выяснило, что среди пострадавших в результате аварии была и гражданка России.

«Посольство оперативно связалось с местным отделением полиции, выяснив, что среди пострадавших оказалась одна гражданка России 1984 года рождения, - пишет посольство РФ на своей странице в Facebook. - В разговоре сотрудника посольства с ней выяснилось, что полученные ею травмы носят легкий характер, ей была оказана необходимая медицинская помощь, после чего она была выписана из больницы».

Пострадавшая подтвердила, что в каком-либо дополнительном содействии не нуждается. Посольство продолжает выяснять детали, связанные с данным ДТП.

Поиск очевидцев

Хотя член правления Ecolines Eesti Элис Ковальев заявил Delfi, что, по словам водителя, причиной ДТП стало столкновение на дороге с неизвестным объектом, пресс-секретарь полиции Убалехт на данный момент опровергает эту версию. По данным полиции, все-таки речь идет о неполадке, поскольку водитель до потери контроля над управлением автобусом услышал стук. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Пассажиров, которые не пострадали, доставили в пункт назначения на замещающем автобусе. Оставшийся на месте происшествия багаж владельцы могут получить в Ида-Харьюском отделении полиции по адресу Пинна, 4.

Если кто-то стал очевидцем этого ДТП, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.

«В последние дни случаются различные происшествия с автобусами — в Нарве задержан пьяный водитель автобуса, в Литве автобус попал в аварию, но благодаря умелому поведению водителя удалось избежать худшего. Несмотря на то, что причины происшествий разные, сам пассажир может многое сделать для собственной безопасности. Сразу после отправления автобуса надо воспользоваться ремнем безопасности. Водитель автобуса был пристегнут, были ли пристегнуты пассажиры, выясняется», - сказал оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Иво Утсар.