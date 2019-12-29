«Где ваше российское милосердие?» Россияне атакуют канадского хоккеиста после инцидента с гимном

Нашествие хейтеров случилось после инцидента на молодежном чемпионате мира в Чехии, в котором россияне разгромили канадцев. Во время исполнения российского гимна Хэйтон не стал снимать шлем, за что игроки российской сборной не стали пожимать ему руку. Канадский хоккеист поспешил принести извинения, аналогично поступила и Федерация хоккея Канады, но российских пользователей это не смягчило, пишет "Фонтанка".

Под постами канадского спортсмена стали появляться негативные комментарии, хотя часть пользователей встали на защиту Хэйтона. «Россияне, ведите себя достойно. Парень извинился, где ваше российское милосердие? Сила проявляется не в написании гадостей, а в умении простить оступившегося», — написал один из пользователей.