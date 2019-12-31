Самый щедрый работодатель Эстонии существенно урезал зарплаты сотрудникам

Средняя зарплата, которую в прошлом году Microsoft Estonia OÜ выплачивала своим 18 сотрудникам, составляла 8 300 евро. На сегодняшний день число сотрудников составляет 15, а их ежемесячная зарплата упала почти на 1000 евро, согласно годовому отчету компании. Несмотря на спад, это, вероятно, по-прежнему одна из лучших зарплат в Эстонии.

Также следует отметить, что зарплаты руководства Microsoft Estonia за год упали более чем наполовину. Если Март Мяэ и Бенджамин Орндорфф зарабатывали в среднем 12 300 евро в прошлом году, в этом году они зарабатывали 4970 евро в месяц.

Оборот Microsoft Estonia сократился на одну пятую до 4 миллионов евро, из которых прибыль составила почти 300 000. Основным видом деятельности эстонского подразделения является продажа продуктов программного обеспечения, ИТ-услуг и оборудования корпорации эстонским клиентам, а также оказание технической поддержки. Никаких крупных проектов по развитию в эстонском филиале не запускается, и количество сотрудников уменьшается с каждым годом.

Второй дочерней компании Microsoft в Эстонии, Skype Technologies OÜ, которая также входит в число лучших плательщиков зарплат в Эстонии, удалось увеличить продажи на пару процентов в этом году и получить прибыль в размере 2,4 миллиона евро.

Средняя численность сотрудников Skype в Таллинне увеличилась за год до 261 человека. Затраты на оплату труда увеличились на 6,5 процента до 20,8 миллиона евро, из которых расходы на заработную плату составили 15,5 миллиона. Это означает, что средняя месячная зарплата в компании составила 4955 евро, что на 286 евро или на 6,1 процента больше, чем год назад.