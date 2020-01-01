Новогодняя ночь в Эстонии: 43 жертвы домашнего насилия, три тяжелых ДТП и 19 пьяных водителей
Хотя в городах Эстонии в новогоднюю ночь общественные мероприятия прошли спокойно, работы у полиции было достаточно. Основная причина, к сожалению, домашнее насилие, пишет Virumaa Teataja.
Оперативный дежурный Департамент полиции и погранохраны Прийт Пяркна сказал, что для полицейских новогодняя ночь была полна работы. «Вмешательства в основном потребовали ситуации, которые были вызваны чрезмерным употреблением алкоголя. Люди на пьяную голову становились агрессивными и, к сожалению, для решения конфликтов в ход часто шли кулаки», - отметил он.
«К сожалению, в случае 43 вызовов полицейские вынуждены были также помочь жертвами насилия в близких отношениях, - продолжает полицейский. - Больше всего беспокоит то обстоятельство, что в большинстве семей, которым вчера потребовалась помощь, растут дети, которые видят насилие и боятся как за себя, так и за родителей».
В новогоднюю ночь в Эстонии произошло три тяжелых ДТП. До полуночи в Таллинне на железнодорожном переезде Ярвевана пострадали восемь человек. В начале уже нового года авария произошла в поселке Пухья, где два пьяных пешехода выскочили перед автомобилем. А рано утром в вылетевшем с дороги автомобиле в Нарва-Йыэсуу пострадали трое.
В новогоднюю ночь на дорогах Эстонии были задержаны 19 употреблявших алкоголь водителей. «Радостно отметить, что все больше получаем от людей сообщений о предположительно нетрезвых водителях, - сказал Пяркна. - Совместно мы сможем избежать тяжелых аварий и увеличить уровень безопасности дорожного движения».
В первые дни нового года полиция будет больше уделять внимания дорожной безопасности, поскольку люди по-прежнему садятся за руль в нетрезвом виде. По словам полицейского, рейды по проверке водителей на трезвость будут проходить как в городах, так и на трассах. Также полиция будет следить за соблюдением скоростного режима.