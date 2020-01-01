Новый год в Таллинне: для 66 пьяных вызвали скорую, человек упал из окна третьего этажа
В новогоднюю ночь в Таллинне медики скорой оказали помощь более 340 людям.
За прошедшие сутки Таллиннская скорая помощь выехала на 342 вызова, что примерно на сто больше, чем в обычный день.
Главврач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас сказал, что в сравнении с прошлыми годами общая нагрузка была относительно обычной для новогодней ночи.
Самый тяжелый инцидент произошел на железнодорожном переезде Ярвевана, где при столкновении автомобилей пострадали восемь человек и умерла собака (подробнее о ДТП читайте здесь).
Из-за алкогольного опьянения помощь медиков скорой помощи понадобилась 66 людям, а из-за наркотического опьянения — двум. Один человек упал из окна третьего этажа и в различных драках пострадали девять человек.
По словам Адласа, из 48 травм различной степени тяжести одна была связана с фейерверком — мужчина получил ожог, когда держал в руке пиротехническую ракету. Травм, связанных с насилием, в этом году почти в половину меньше, чем в прошлом.