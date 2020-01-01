Ср, 1.01.2020
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим
Счастливого Нового года!
Желает:
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Новый год в Таллинне: для 66 пьяных вызвали скорую, человек упал из окна третьего этажа

Новый год в Таллинне: для 66 пьяных вызвали скорую, человек упал из окна третьего этажа
342 вызова

Работники скорой помощи и полиции. Фото иллюстративное.

ФОТО: Saarte Hääl

В новогоднюю ночь в Таллинне медики скорой оказали помощь более 340 людям.

За прошедшие сутки Таллиннская скорая помощь выехала на 342 вызова, что примерно на сто больше, чем в обычный день.

Главврач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас сказал, что в сравнении с прошлыми годами общая нагрузка была относительно обычной для новогодней ночи.

Самый тяжелый инцидент произошел на железнодорожном переезде Ярвевана, где при столкновении автомобилей пострадали восемь человек и умерла собака (подробнее о ДТП читайте здесь).

Из-за алкогольного опьянения помощь медиков скорой помощи понадобилась 66 людям, а из-за наркотического опьянения — двум. Один человек упал из окна третьего этажа и в различных драках пострадали девять человек.

По словам Адласа, из 48 травм различной степени тяжести одна была связана с фейерверком — мужчина получил ожог, когда держал в руке пиротехническую ракету. Травм, связанных с насилием, в этом году почти в половину меньше, чем в прошлом.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ