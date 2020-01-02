Чт, 2.01.2020
Что такой тип делает в правительстве, отдельный вопрос, но единственное, в чем можно найти утешение, это то, что при каждом дворе должен быть свой шут. Яна Тоом

Названы сроки отказа европейских стран от автомобилей на горючем топливе

Выхлопная труба автомобиля.

ФОТО: INA FASSBENDER/AFP

Правительство Ирландии официально объявили о начале разработки нового закона, согласно которому в будущем будут запрещены продажи каких-либо автомобилей, кроме тех, что работают на электричестве или гибридном режиме.

Власти страны хотят реализовать проект к 2030 году, пишет Ferra.

Связано подобное решение с желанием правительства страны сделать так, чтобы уже через 10 лет около трети абсолютно всех автомобилей в стране были на электрической или гибридной тяге. При этом власти Ирландии намерено также увеличить в два раза число зарядных станций для электромобилей на территории всей страны. Сам проект нового закона планируется опубликовать в начале 2020 года Министерством экологии страны.

Стоит отметить, что по официальным данным выхлопные газы автомобилей составляют не менее 20% всех ежегодных выбросов углекислого газа в стране. По расчетам специалистов, меры, предпринимаемые Ирландией, могут привести к нейтральному уровню углеродного следа уже к 2050 году.

Ранее о своих планах запретить использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания сообщали Великобритания, Германия, Нидерланды и Франция. В Эстонии также планировали взвесить идею запрета автомобилей с бензиновым двигателем.

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