Названы сроки отказа европейских стран от автомобилей на горючем топливе

Связано подобное решение с желанием правительства страны сделать так, чтобы уже через 10 лет около трети абсолютно всех автомобилей в стране были на электрической или гибридной тяге. При этом власти Ирландии намерено также увеличить в два раза число зарядных станций для электромобилей на территории всей страны. Сам проект нового закона планируется опубликовать в начале 2020 года Министерством экологии страны.

Стоит отметить, что по официальным данным выхлопные газы автомобилей составляют не менее 20% всех ежегодных выбросов углекислого газа в стране. По расчетам специалистов, меры, предпринимаемые Ирландией, могут привести к нейтральному уровню углеродного следа уже к 2050 году.

Ранее о своих планах запретить использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания сообщали Великобритания, Германия, Нидерланды и Франция. В Эстонии также планировали взвесить идею запрета автомобилей с бензиновым двигателем.