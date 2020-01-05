Финансовая пирамида, в которую финны вложили около 40 млн евро, разваливается

Ранее люди, которые имеют дело с OneCoin в Эстонии, рассказали Postimees, что они вложили в схему десятки тысяч евро.
Один из главных сайтов организации был закрыт уже более месяца назад.
Несколько директоров сети покинули компанию, и работники штаб-квартиры организации освобождены от занимаемых должностей.
Финны вложили в пирамиду не менее 40 миллионов евро, и большая часть из них потеряют свои деньги.
Основатель пирамиды, болгарка Ружа Игнатова, объявлена в международный розыск. Штаб-квартира организации находится в Софии.
OneCoin позиционировалась как цифровая валюта, аналогичная системе Биткойн.