Полиция об изменении графика работы бюро обслуживания: по вечерам приходит очень мало людей

По словам Реккаро, практика последнего времени показывает, что по вечерам в бюро приходит очень мало людей, а основной поток посетителей приходится на утро и день. "Кроме этого, ходатайство о получении как ИД-карты, так и паспорта можно подавать в электронной среде Департамента полиции и погранохраны, что использует уже очень много клиентов. Для того, чтобы без задержек получить документы на руки, удобнее всего заранее забронировать время на интернет-странице politsei.ee, тогда вся процедура займет не более 10 минут", - отметила Реккаро.