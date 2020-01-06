Пн, 6.01.2020
Тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства. Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Полиция об изменении графика работы бюро обслуживания: по вечерам приходит очень мало людей

Полиция об изменении графика работы бюро обслуживания: по вечерам приходит очень мало людей

Бюро обслуживания на улице Пинна.

ФОТО: Eero Vabamägi

Изменение графика работы бюро обслуживания в Департаменте полиции и погранохраны объяснили цикличностью подачи ходатайств о получении новых документов, пишет Rus.ERR.

Наибольшее число прошений поступило в 2018 и 2019 году, поэтому и было увеличено время работы таллиннских бюро, рассказала руководитель службы обслуживания Пыхьяской префектуры Тийна Реккаро.

По словам Реккаро, практика последнего времени показывает, что по вечерам в бюро приходит очень мало людей, а основной поток посетителей приходится на утро и день. "Кроме этого, ходатайство о получении как ИД-карты, так и паспорта можно подавать в электронной среде Департамента полиции и погранохраны, что использует уже очень много клиентов. Для того, чтобы без задержек получить документы на руки, удобнее всего заранее забронировать время на интернет-странице politsei.ee, тогда вся процедура займет не более 10 минут", - отметила Реккаро.

Как ранее писал Rus.Postimees, с 2020 года бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны в Таллинне перещли на старый режим работы и стали работать с 9 до 17 часов. С сентября 2018 года время работы бюро обслуживания на Таммсааре и Пинна было продлено на два часа до 19.00.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ