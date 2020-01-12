Спровоцировавшего в Таллинне тяжелое ДТП водителя без прав будут судить

Согласно обвинительному заключению, в августе 2019 года обвиняемый вел машину в состоянии наркотического опьянения, а 15 сентября того же год года стал причиной дорожно-транспортного происшествия на Петербургском шоссе с участием пяти автомобилей, в результате которого один человек получил серьезные травмы.

Ранее Rus.Postimees писал, что в ДТП, которое произошло в воскресенье, 15 сентября, в 16.31, участвовало пять автомобилей, в происшествии пострадали три человека. Полиция установила, что автомобиль Audi A8 черного цвета, за рулем которого был 23-летний мужчина, двигался по Петербургскому шоссе в сторону ул. Паэ и наехал сзади на Peugeot 406. От удара Peugeot 406 развернулся и вылетел на ехавший рядом белый Audi A6. Черный Audi , в свою очередь, врезался в автомобиль Mazda 6, который наехал на Peugeot 206. В больницу с места ДТП доставили 83-летнего мужчину и 64-летнюю женщину, которые находились в Peugeot 406. Водитель Audi A8 и пассажир, 22-летний мужчина, скрылись с места ДТП, но часом позже были задержаны полицией в баре на ул. Татари. Пассажир Audi A8 был доставлен в больницу. Другие участники ДТП не пострадали.