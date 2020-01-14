Доверчивость клиентов Telia может дорого им стоить

Сегодня Postimees писал, что Omniva предупреждает своих клиентов о мошеннической кампании, которая иллюстрируется логотипом Omniva и выглядит реалистично, но располагается на подозрительном сайте и ее цель – получить доступ к данным пользователей.

Сейчас руководитель по связям со СМИ Telia Райго Неудорф сообщил, что также от имени Telia распространяются мошеннические письма, которые, как и в случае с Omniva, маскируют под розыгрыш призов.

Telia заверяет, что они не разыгрывают таким способом призы. «Хотя наши клиенты все лучше распознают мошеннические письма, напоминаем, что в случае таких писем или розыгрыша призов нельзя свой пароль или другие данные куда-либо вводить. Telia подобные розыгрыши не организует и это первая возможность распознать мошенническое письмо. Все наши официальные розыгрыши проходят на каналах Telia, а для участия в розыгрыше Telia никогда не просит передавать личные данные», - уточнил руководитель отдела по кибербезопасности Telia Eesti Айгар Кяйс.

Проще всего определить мошенническое письмо, если обратить внимание, откуда оно пришло. Также часто в мошеннических письмах есть грамматические ошибки.