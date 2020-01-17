«Как же бесит!» наглость мошенников и человек, который им верит
Это девятый эпизод подкаста «Как же бесит!», в котором главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина и журналист Екатерина Павлова говорят о событиях и явлениях, которые цепляют, возмущают и просто бесят.
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Текст ниже – это лишь первые несколько минут подкаста, поэтому советуем слушать его полностью, нажав на кнопочку play или в приложении Spotify и Apple Podcasts.
Катя: Привет всем, я Екатерина Павлова.
Олеся: Здравствуйте, я Олеся Лагашина. И меня бесят расплодившиеся мошенники.
Катя: Меня они тоже очень-очень бесят. Прямо выводят из себя.
Олеся: На самом деле ужасное совершенно положение, когда каждый день приходят какие-то новости об этом и люди обманываются. Не далее как вчера, когда мы обсуждали предстоящий подкаст, мне позвонили с литовского номера и предложили возможность инвестиций.
Катя: Во попали!
Олеся: Мы научены новостями, да. Причем звонят и говорят: «С вами уже связывались мои коллеги». Я им хотела сказать, что «вы с моими коллегами из экономической редакции тоже связывались». У нас как раз была недавно хорошая статья, когда инвестиционные мошенники позвонили коллеге из экономического отдела, и он их сам попытался научить инвестировать. Своим мошенникам я сообщила, что они звонят журналисту, но девушка была просто очень настойчива. Я повесила трубку, перезвонили снова, при этом обхамили.
Катя: А ее не остановило, что ты журналист?
Олеся: Вообще нет. Я разозлилась. Литовский номер, мало ли кто может мне звонить, бывает, что комментарии хотят. Я беру трубку, когда звонят с незнакомого номера. А тут предлагают возможность инвестировать. Во-первых, мне инвестировать нечего, поэтому на меня сразу можете не рассчитывать. Во-вторых, я не тот человек, который ведется на такие разводы. Меня с детства учили, что не надо особо надеяться на халяву.
Мы попросили ответить на наши вопросы веб-констебля Яну Фролову. Яна, насколько мы рискуем в таких случаях, когда вообще берем трубку при звонке с незнакомого номера?
Яна Фролова: Здесь сложно сказать. Бывает, что у вас ребенок, к примеру, потерял телефон или села батарейка, и он попросил у друга телефон, чтобы дозвониться до мамы. Здесь важно смотреть код страны, эстонский или нет, есть ли у вас родственники за границей. Причем нет никакой разницы, звонят с мобильного или настольного, потому что если мы говорим о мошенниках, они в основном используют интернет-телефонию или IP-телефонию, то есть тот телефонный номер, на который обратно вы позвонить все равно не можете. Поэтому даже если вы взяли трубку, у вас всегда есть возможность отказаться и положить трубку, а нежелательный номер заблокировать.
Катя: Когда я думаю о мошенниках, возникает только одна мысль: какие же вы мрази. Разводить бабушек, особенно бедных бабушек, которые на последние деньги живут. Каким нужно быть бессердечным, чтобы так поступать! Все эти звонящие еще такие наглые и грубые. Моей подруге как-то тоже позвонил инвестиционный мошенник. Она вежливо сказала «нет, спасибо, не интересует». А он ей «ну и пошла на» три буквы, которые мне нельзя произносить в эфире. И повесил трубку. А перезвонить-то им невозможно, а очень хочется.
Продолжение слушайте в подкасте! Далее:
- Советы веб-констебля Яны Фроловой, что делать и стоит ли сообщать в полицию о мошенниках;
- Обсуждаем, на фоне каких событий появились инвестиционные мошенники;
- Реальные и вопиющие случаи разводов: жители Эстонии теряют сотни тысяч, потому что верят жуликам;
- Что делать, если вас начинают шантажировать?
- Журналист Ольга Лебедева рассказывает, как вела переписку с якобы американским военным, который зарабатывал тем, что обманывал женщин по интернету и разводил их на деньги.
Предыдущий подкаст на тему "Как же бесит цензура" можно прослушать здесь.
Пишите в комментариях, что бесит вас!