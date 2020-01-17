«Как же бесит!» наглость мошенников и человек, который им верит

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно прослушать подкаст и ответить на вопрос: как звали лже-военного, который обманул и выманил деньги у пожилой жительницы Эстонии?

Знаете ответ – пишите СЮДА и участвуйте в розыгрыше.

Текст ниже – это лишь первые несколько минут подкаста, поэтому советуем слушать его полностью, нажав на кнопочку play или в приложении Spotify и Apple Podcasts.

Катя: Привет всем, я Екатерина Павлова.

Олеся: Здравствуйте, я Олеся Лагашина. И меня бесят расплодившиеся мошенники.

Катя: Меня они тоже очень-очень бесят. Прямо выводят из себя.

Олеся: На самом деле ужасное совершенно положение, когда каждый день приходят какие-то новости об этом и люди обманываются. Не далее как вчера, когда мы обсуждали предстоящий подкаст, мне позвонили с литовского номера и предложили возможность инвестиций.

Катя: Во попали!

Олеся: Мы научены новостями, да. Причем звонят и говорят: «С вами уже связывались мои коллеги». Я им хотела сказать, что «вы с моими коллегами из экономической редакции тоже связывались». У нас как раз была недавно хорошая статья, когда инвестиционные мошенники позвонили коллеге из экономического отдела, и он их сам попытался научить инвестировать. Своим мошенникам я сообщила, что они звонят журналисту, но девушка была просто очень настойчива. Я повесила трубку, перезвонили снова, при этом обхамили.

Катя: А ее не остановило, что ты журналист?

Олеся: Вообще нет. Я разозлилась. Литовский номер, мало ли кто может мне звонить, бывает, что комментарии хотят. Я беру трубку, когда звонят с незнакомого номера. А тут предлагают возможность инвестировать. Во-первых, мне инвестировать нечего, поэтому на меня сразу можете не рассчитывать. Во-вторых, я не тот человек, который ведется на такие разводы. Меня с детства учили, что не надо особо надеяться на халяву.

Мы попросили ответить на наши вопросы веб-констебля Яну Фролову. Яна, насколько мы рискуем в таких случаях, когда вообще берем трубку при звонке с незнакомого номера?

Яна Фролова: Здесь сложно сказать. Бывает, что у вас ребенок, к примеру, потерял телефон или села батарейка, и он попросил у друга телефон, чтобы дозвониться до мамы. Здесь важно смотреть код страны, эстонский или нет, есть ли у вас родственники за границей. Причем нет никакой разницы, звонят с мобильного или настольного, потому что если мы говорим о мошенниках, они в основном используют интернет-телефонию или IP-телефонию, то есть тот телефонный номер, на который обратно вы позвонить все равно не можете. Поэтому даже если вы взяли трубку, у вас всегда есть возможность отказаться и положить трубку, а нежелательный номер заблокировать.

Катя: Когда я думаю о мошенниках, возникает только одна мысль: какие же вы мрази. Разводить бабушек, особенно бедных бабушек, которые на последние деньги живут. Каким нужно быть бессердечным, чтобы так поступать! Все эти звонящие еще такие наглые и грубые. Моей подруге как-то тоже позвонил инвестиционный мошенник. Она вежливо сказала «нет, спасибо, не интересует». А он ей «ну и пошла на» три буквы, которые мне нельзя произносить в эфире. И повесил трубку. А перезвонить-то им невозможно, а очень хочется.

Продолжение слушайте в подкасте! Далее:

Советы веб-констебля Яны Фроловой, что делать и стоит ли сообщать в полицию о мошенниках;

Обсуждаем, на фоне каких событий появились инвестиционные мошенники;

Реальные и вопиющие случаи разводов: жители Эстонии теряют сотни тысяч, потому что верят жуликам;

Что делать, если вас начинают шантажировать?

Журналист Ольга Лебедева рассказывает, как вела переписку с якобы американским военным, который зарабатывал тем, что обманывал женщин по интернету и разводил их на деньги.

Предыдущий подкаст на тему "Как же бесит цензура" можно прослушать здесь.