Субсидии на покупку электромобилей расхватали за четыре часа

Руководитель KIK Андрус Трейер говорит, что это хорошо, если люди проявляют большой интерес к данной субсидии, но в таком случае Министерство окружающей среды и KIK должны найти разумный вариант их распределения, чтобы и бюджет был использован разумно и люди остались довольны, поскольку заявок оказалось очень много. «Мы точно хотим избежать предъявления дополнительных требований к ходатайствующим или дополнительной бюрократии. Подробнее об этом мы дадим знать общественности в скором времени», – сказал Трейер.