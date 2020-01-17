Субсидии на покупку электромобилей расхватали за четыре часа

Центр инвестирования в окружающую среду (KIK) сообщает, что прием ходатайств для получения субсидии на покупку электромобиля окончен, поскольку бюджет израсходован. Заявок на субсидии поступило больше, чем предусматривает весь бюджет, который составляет 1,2 млн евро.
Прием ходатайств был окончен 17 января в 13:00. Было подано заявок на покупку более чем 200 электромобилей. Среди ходатайствующих 1/3 составляют частные лица и 2/3 – предприятия.
Руководитель KIK Андрус Трейер говорит, что это хорошо, если люди проявляют большой интерес к данной субсидии, но в таком случае Министерство окружающей среды и KIK должны найти разумный вариант их распределения, чтобы и бюджет был использован разумно и люди остались довольны, поскольку заявок оказалось очень много. «Мы точно хотим избежать предъявления дополнительных требований к ходатайствующим или дополнительной бюрократии. Подробнее об этом мы дадим знать общественности в скором времени», – сказал Трейер.
Присланные ходатайства будут рассмотрены в порядке поступления в течение 70 дней. Первые решения будут приняты уже через три недели. В случае отсутствия каких-то данных с ходатаем свяжутся, чтобы исправить недочеты.
Размер субсидии на один автомобиль составляет 5000 евро. Стоимость автомобиля не должна превышать 50 000 евро (без учета НСО).
Подробнее обо всех требованиях читайте