Обвиняющийся в домогательствах инструктор по вождению: а пусть девушки приходят на уроки в длинных юбках

Наслушавшаяся на уроках вождения сальных шуточек инструктора по вождению автошколы Atlanta, который еще и давал волю рукам, ученица подала на заявление в полицию, пишет Postimees.
Ученица автошколы Atlanta Кярт (имя изменено – ред.) в пятницу обратилась в полицию и подала заявление в отношении своего инструктора по вождению. Причина заключается в том, что тот неоднократно напрашивался к ученице в гости, разговаривал с ней на неподобающие темы и пытался трогать ее за интимные места.
Об автошколе Atlanta Postimees писал и в декабре, когда своими историями поделились три девушки, у которых были разные инструкторы, но каждая из них подверглась домогательствам. Этим ученицам также во время уроков вождения пришлось терпеть непристойные прикосновения, слушать похабщину, а одну ученицу прямо посреди урока увезли на берег моря пить шампанское.
Кярт, которая из-за домогательств была вынуждена обратиться в полицию, на первой паре уроков ничего подозрительного не заметила. По ее словам, поначалу инструктор показался симпатичным и спокойным.
Перед третьим уроком Антон позвонил Кярт домой, предложил ей другое время урока и как бы случайно поинтересовался, одна ли она дома. Когда она, не думая ни о чем плохом, ответила, что одна, Антон спросил, может ли он зайти в гости.
Кярт была шокирована, но подумала, что инструктор просто пошутил. Позже в тот же день прошел урок вождения. Антон и Кярт договорились, что после занятий Антон отвезет ее домой, обоим так было удобнее. Рядом с домом он спросил, есть ли у Кярт презервативы, и предложил подняться к ней домой и выпить напару. Когда ученица ответила отрицательно, инструктор, по словам Кярт, разозлился.
Кярт еще попыталась назначить время следующего занятия, но Антон поспешил уехать.
Предмет фантазий
На следующем занятии Антон начал выяснять, как Кярт нравится заниматься любовью, и сказал, что по возвращении домой будет фантазировать о ней: ей нужно стать участницей этих фантазий. Потом вошло в обыкновение, что инструктор начал пытаться просунуть руку между ее ног. Постоянное напряжение было таким же утомительным, как и негативная реакция Антона на слово «нет».
Кярт часто видела других девушек, которые брали у Антона уроки вождения. Им инструктор говорил, чтобы они принесли ему на следующее занятие шоколадку и за это он подвезти девчонок домой. «Никто ничего не осмеливался ему сказать. Мне было их так жалко», - рассказала Кярт.
Одна из трех девушек, месяц назад поделившихся своей историей с Postimees, заметила у Антона пистолет, заметила его и Кярт. «Я думаю, что я привыкла к этому, но другие ученицы пугались вида оружия. Антону нравилось показывать его ученицам», - говорит Кярт.
На одном из следующих занятий Антон рассказал Кярт, как один из его учеников спровоцировал аварию: в машину врезались сзади. Когда инструктор вышел из автомобиля, то врезавшийся в него мужчина подошел к нему и ударил по лицу. По словам Кярт, за это Антон получил тысячу евро.
«Позже он еще говорил, что таких „глупых“ учеников, которые совершают аварии, могло бы быть побольше, и добавил, что он мог бы спокойно подставить свое лицо под удар, если ему за это заплатят», - вспоминает девушка.
Еще Антон говорил, что прошлым летом одна девушка забрала документы из школы, потому что он и к ней хотел попасть домой. Это он объяснил Кярт тем, что девушки часто сидят за рулем и думают, что они самые красивые в мире. По словам Кярт, Антон постоянно говорил на непристойные темы, например, об инцесте.
Postimees связался с Антоном, но он своей вины не видит.
Он, по его словам, руку никому между ног не просовывал. А в том, чтобы ходить в гости к ученицам, он не видит ничего предосудительного: «Все взрослые люди. Если кто-то приглашает меня в гости, я могу пойти и не вижу в этом проблемы. Мужчины и женщины могут друг с другом общаться». Антон считает, что о домогательствах сейчас говорят много, но нет ничего удивительного в том, что мужчина и женщина просто разговаривают. Не все же знакомства должны начинаться в интернете, встречаются и в трамвае, и в ресторане или - почему бы нет - в автошколе: «Иногда инструкторы даже женятся на своих ученицах».
В разговорах на непристойные темы он также не видит ничего плохого, объясняя, что ученики говорят ему разные вещи. По его оценке, два человек могут говорить обо всем, если тема интересна обоим.
Пистолет он возит с собой потому, что если оставить оружие дома, его могут украсть. «А если какой-то глупый водитель на меня нападет, то и для самообороны», - добавил он.
Инструктор, конечно, признал, что для предотвращения опасной ситуации ему иногда приходится дотрагиваться до ученика, но это не имеет сексуального подтекста.
«Девушки могли бы себя беречь»
В разговоре с Антоном речь зашла и об опубликованном в Postimees месяц назад материале, в котором рассказывалось, как он возил свою ученицу на берег моря пить шампанское.
На вопрос, зачем он это сделал, он ответил, что это было испытание: «Можно ли ездить пьяным? Нельзя. И если бы она выпила, я бы сделал так, чтобы она еще долго не получила права». Он добавил, что ученица поступила правильно, что отказалась от алкоголя.
По поводу домогательств Антон добавил, что если женщина приходит в короткой юбке и инструктор на нее смотрит, женщина могла бы сказать, что ей это не нравится. «Девочки могли бы себя беречь. Если девочки в два часа ночи ходят по темным улицам, на них могут напасть и изнасиловать их. Нужно думать, стоит ли в это время гулять одной, или нужно что-то сделать для самообороны. То же самое и в автошколе: пусть девушки приходят в длинных юбках и не говорят глупостей», - отрезал Антон.
Он считает, что если человек чувствует, что ему неудобно с инструктором, то его нужно поменять. Также и преследователю нужно сказать, что он переходит границы, иначе мужчина может подумать, что женщине ситуация нравится, поскольку она не сопротивляется.
«Конечно, мне нравится, когда девочки приходят полуголые, пусть приходят и ездят. Пусть другие инструкторы видят и говорят: вау, Антон – мужик, все девчонки хотят приходить к нему голыми», - шутит он.
А Эстонской союз автошкол не разделяет мнения Антона о том, что отношения между инструктором автошколы и ученицей – это нормально. Член правления союза Неэме Кюльмаллик сказал, что между учителем и учеником не может быть интимных или романтических отношений.
По словам Кюльмаллика, проблема в большей степени таллиннская, поскольку во многих школах эти услуги предоставляют предприниматели-частные лица, у которых есть договоры со школами.
«В таком случае контакт между учеником и автошколой весьма поверхностный, и, как мне кажется, это во многом зависит от инструктора, который каждый день проводит обучение. При такой организации труда проблема переходит на этический уровень учителя и ученика, а автошкола является сторонним наблюдателем. Естественно, автошкола должна такие проблемы сразу и очень определенно решать», - сказал он.
Автошкола Atlanta, в которой комментировать этот вопрос не захотели, не является членом Эстонского союза автошкол. Школу основал отбывающий сейчас заключение Сергей Капустин, который несколько лет назад неоднократно вступал в отношения с несовершеннолетними девочками, предлагал им за это деньги, кокаин и алкоголь, и изготавливал детское порно.
Хранить оружие в автомобиле нельзя
Ведущий сотрудник полиции по вопросам общественного порядка Департамента полиции и погранохраны Рийта Прооса сказала, что имеющий разрешение на оружие человек для защиты себя и своего имущества имеет право каждый день носить оружие с собой. Просто нужно помнить, что в общественных местах носить оружие и боеприпасы нужно скрыто и таким образом, при котором исключена его пропажа или попадание в чужие руки, а также случайное причинение вреда.
Конечно, нельзя просто так хранить оружие в транспортном средстве, поскольку это не соответствует требованиям, предъявляемым к его хранению.
«Человек должен хранить оружие дома или в тайнике, расположенном по указанному им адресу. Тайник должен быть одобрен Департаментом полиции и погранохраны», - объяснила Прооса.
За нарушение требований, предъявляемых к ношению, хранению и обращению с оружием и боеприпасами могут наказать: вплоть до признания разрешения на оружие недействительным.