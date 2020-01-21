Обвиняющийся в домогательствах инструктор по вождению: а пусть девушки приходят на уроки в длинных юбках

Он считает, что если человек чувствует, что ему неудобно с инструктором, то его нужно поменять. Также и преследователю нужно сказать, что он переходит границы, иначе мужчина может подумать, что женщине ситуация нравится, поскольку она не сопротивляется.

«Конечно, мне нравится, когда девочки приходят полуголые, пусть приходят и ездят. Пусть другие инструкторы видят и говорят: вау, Антон – мужик, все девчонки хотят приходить к нему голыми», - шутит он.

А Эстонской союз автошкол не разделяет мнения Антона о том, что отношения между инструктором автошколы и ученицей – это нормально. Член правления союза Неэме Кюльмаллик сказал, что между учителем и учеником не может быть интимных или романтических отношений.

По словам Кюльмаллика, проблема в большей степени таллиннская, поскольку во многих школах эти услуги предоставляют предприниматели-частные лица, у которых есть договоры со школами.

«В таком случае контакт между учеником и автошколой весьма поверхностный, и, как мне кажется, это во многом зависит от инструктора, который каждый день проводит обучение. При такой организации труда проблема переходит на этический уровень учителя и ученика, а автошкола является сторонним наблюдателем. Естественно, автошкола должна такие проблемы сразу и очень определенно решать», - сказал он.

Автошкола Atlanta, в которой комментировать этот вопрос не захотели, не является членом Эстонского союза автошкол. Школу основал отбывающий сейчас заключение Сергей Капустин, который несколько лет назад неоднократно вступал в отношения с несовершеннолетними девочками, предлагал им за это деньги, кокаин и алкоголь, и изготавливал детское порно.

Хранить оружие в автомобиле нельзя

Ведущий сотрудник полиции по вопросам общественного порядка Департамента полиции и погранохраны Рийта Прооса сказала, что имеющий разрешение на оружие человек для защиты себя и своего имущества имеет право каждый день носить оружие с собой. Просто нужно помнить, что в общественных местах носить оружие и боеприпасы нужно скрыто и таким образом, при котором исключена его пропажа или попадание в чужие руки, а также случайное причинение вреда.

Конечно, нельзя просто так хранить оружие в транспортном средстве, поскольку это не соответствует требованиям, предъявляемым к его хранению.

«Человек должен хранить оружие дома или в тайнике, расположенном по указанному им адресу. Тайник должен быть одобрен Департаментом полиции и погранохраны», - объяснила Прооса.

За нарушение требований, предъявляемых к ношению, хранению и обращению с оружием и боеприпасами могут наказать: вплоть до признания разрешения на оружие недействительным.