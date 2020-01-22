Еще одна ученица замешанного в скандале инструктора по вождению: все обвинения - бред сивой кобылы
Инструктор автошколы Atlanta, которого ученица обвинила в сексуальных домогательствах, запомнился не только ей. После публикации Postimees в редакцию обратились как те, кто его защищает, так и те, кто готов отнести заявление в полицию.
«Вежливый, внимательный, общительный», - так описывает обвиненного в домогательствах инструктора по вождению автошколы Atlanta Антона его ученица Мария (имя изменено - прим. ред.).
«Я катаюсь с Антоном почти два года (в промежутке был перерыв), и за все это время с его стороны не было и намека на приставания. Это очень дружелюбный человек, который любит поболтать, и если ты к нему нормально расположен, он по-человечески с тобой приятельствует. Может пошутить или сделать комплимент, но в рамках разумного, - рассказывает Мария. - Часто за рулем ученик очень зажат, и во время вождения Антон несколько раз подчеркивал, что специально треплется, чтобы ученик не был сосредоточен только на дороге, а умел распределять свое внимание. Так человек учится замечать опасности и реагировать на них. Когда ты сидишь за рулем и весь дрожишь, от занятия нет толку».
Она не верит, что Антон произносил похабщину и позволял себе непристойные прикосновения на уроках с другими ученицами.
«Он не владеет эстонским языком в достаточной степени, чтобы рассуждать на такие темы, как сексуальные фантазии, инцест и прочее, как утверждает в предыдущей публикации Кярт. Я слышала его эстонский, он знает его только в рамках профессии», - аргументирует Мария.
«Когда ты рулишь не в ту сторону, в какой-нибудь трактор или бордюр, учитель хватается за руль и часто получается, что за руку. Со мной такое было, что я плавала по полосе и стабильно прижималась к левому краю, то есть опасно приближалась к встречке. Тогда Антон брал меня за кисть и говорил: смотри, вот так надо держать руль. И в этом не было никакого подтекста, инструктор просто обращал мое внимание, что сейчас он управляет автомобилем, он помогает мне, а мои движения неверные. Если инструктор возьмется за руль выше моей руки, ему будет неудобно, он не дотянется, а если ниже - я не почувствую, что он подруливает и начну еще сильнее крутить влево. В опасной ситуации он может схватить за руку и парня, это нормально», - добавляет Мария.
«Это вежливый, внимательный, общительный человек, и мне жаль, что его так облили грязью. Все, что там написано, - это бред сивой кобылы. Сейчас вообще модно кошмарить мужчин и почем зря и обвинять их в домогательствах. Если инструктор действительно к тебе приставал, ты просто уйдешь, а не будешь снова записываться к нему на урок, - рассуждает Мария. - Я каталась и с другими инструкторами и слышала от них, что часто молодые девушки приходят на урок в коротких юбках и декольте, всячески заигрывают и строят глазки, чтобы потом бесплатно кататься. Или выклянчивают таким образом сдачу экзамена. Я вполне допускаю, что этого и хотела так называемая жертва домогательств, а Антон ее за это потроллил, чем вызвал гнев и обиду. Я понимаю, что вождение - это дорогое удовольствие, но девочки должны понимать, что идут учиться, а не соблазнять инструктора».
По словам Марии, у Антона действительно есть оружие, он рассказывал ей, что увлекается стрельбой: «Но он никогда его не показывал. Антон носит оружие либо на поясе, либо в кобуре, но не в машине, как утверждается в статье».
Она отмечает, что Антон может подбросить до дома, если, например, это последний ученик и им по пути. «Если, грубо говоря, ему надо в автосервис в Ласнамяэ и ты живешь в этом районе, он тебя подкинет. А так Антон, как и любой инструктор, старается не выезжать за пределы Мустамяэ, Ыйсмяэ и Кесклинна, то есть тех районов, где обычно проходит экзамен».
Обвинения в том, что Антон специально провоцирует ДТП, Мария прокомментировала следующим образом: «Когда ты ученик, вокруг много водителей, которых ты раздражаешь. Я ездила на машине с мануальной коробкой передач и сначала медленно трогалась на светофорах. Ты и так нервничаешь, а какой-нибудь наглый водитель стоит сзади и сигналит, а потом еще и подрезает тебя. В таких ситуациях инструктор говорил, чтобы я не дергалась: если водитель такой умный, пусть врезается».
«Меня удивляет, почему в такие истории все сразу верят: клеймят позором, публикуют имя и фотографию человека, чтобы его могли опознать. При этом так называемую жертву скрывают и безоговорочно ей верят. Какой-то синдром Шурыгиной. Никто не задумывается даже, зачем она такое наговорила и что из этого правда, какие у нее цели. Может она больная, шантажистка или обиженная влюбленная. Женщины часто влюбляются во всяких тренеров, инструктором, массажистов, ну это чистая психология», - заключила Мария.
В то же время после публикации Postimees, в которой ученица того же автоинструктора обвинила его в домогательствах, редакция получила сообщение о еще одной его жертве, которая готова подать заявление в полицию. По словам Натальи (имя изменено - прим. ред.), ее дочь посещала автошколу Atlanta с осени 2018 до весны 2019 года. Со слов дочери (общаться с Postimees напрямую она отказалась) Наталье известно, что преподаватель задавал вопросы о том, с кем та проживает, узнав, что у нее есть молодой человек, спрашивал, были ли у них интимные отношения, пытался узнать подробности, а после окончания поездок уточнял, кто ее приедет встречать, молодой человек или родители.
«Попытки прикасаться были. На отказ не реагировал, при приближении дочь отстранялась, давая понять, что это неприятно и следует держать дистанцию. Отказ был и словесный. Инструктор пытался также обнимать, оправдывая это тем, что таким образом утешает, если дочь боялась водить, - рассказывает Наталья. - Пару раз была аварийная ситуация, когда дочь не успевала резко среагировать. Она испытывала сильный испуг и впадала в панику. Именно в таких ситуациях инструктор "утешал" попытками обнять».
Подтверждает она со слов дочери и информацию о том, что инструктор любил бравировать оружием: «Да, было, доставал из бардачка и хвастался, оправдываясь, что для самообороны. Дочь была напугана. В той конкретной ситуации не было причин доставать оружие. Инструктору ничего не угрожало».
Мать пострадавшей девушки считает, что инструктор должен быть отстранен от работы и наказан в судебном порядке. «Заявление в полицию готовим», - обещает она.
Судя по комментариям в социальной сети под публикацией, поведение инструктора вызывало вопросы и у других учениц этой автошколы.
По словам руководителя юридического бюро Invictus Юри Асари, сексуальное домогательство по эстонским законам считается не преступлением, а проступком. Срок давности по нему составляет два года. В качестве доказательства для полиции в данном случае подойдет звуковая запись беседы с виновником или письменные показания жертвы. С подачей жалобы в полицию тянуть время нельзя, т.к. сроки давности идут.
Справка
Сексуальное домогательство квалифицируется в Эстонии как виновное деяние с 2017 года. Если вы стали жертвой сексуального домогательства, необходимо подать заявление в полицию.
За умышленные физические действия сексуального характера, совершенные в отношении другого человека против его воли с целью унизить его человеческое достоинство или повлекшие за собой такие последствия, предусмотрено наказание в виде денежного штрафа в размере до 300 штрафных единиц (2400 евро) или ареста.
Если то же деяние совершено юридическим лицом, предусмотрен денежный штраф до 2000 евро.
В 2019 году полиции сообщили о 44 случаях сексуального домогательства, из них в 35 случаях было начато производство. В 22 случаях личность виновника была установлена. Почти половина инцидентов происходит в общественных местах, два случая произошли на рабочих местах и два - в ночном клубе. Один эпизод произошел между супругами.