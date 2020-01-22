Еще одна ученица замешанного в скандале инструктора по вождению: все обвинения - бред сивой кобылы

Подтверждает она со слов дочери и информацию о том, что инструктор любил бравировать оружием: «Да, было, доставал из бардачка и хвастался, оправдываясь, что для самообороны. Дочь была напугана. В той конкретной ситуации не было причин доставать оружие. Инструктору ничего не угрожало».

Мать пострадавшей девушки считает, что инструктор должен быть отстранен от работы и наказан в судебном порядке. «Заявление в полицию готовим», - обещает она.

Судя по комментариям в социальной сети под публикацией, поведение инструктора вызывало вопросы и у других учениц этой автошколы.

По словам руководителя юридического бюро Invictus Юри Асари, сексуальное домогательство по эстонским законам считается не преступлением, а проступком. Срок давности по нему составляет два года. В качестве доказательства для полиции в данном случае подойдет звуковая запись беседы с виновником или письменные показания жертвы. С подачей жалобы в полицию тянуть время нельзя, т.к. сроки давности идут.

Справка

Сексуальное домогательство квалифицируется в Эстонии как виновное деяние с 2017 года. Если вы стали жертвой сексуального домогательства, необходимо подать заявление в полицию.

За умышленные физические действия сексуального характера, совершенные в отношении другого человека против его воли с целью унизить его человеческое достоинство или повлекшие за собой такие последствия, предусмотрено наказание в виде денежного штрафа в размере до 300 штрафных единиц (2400 евро) или ареста.

Если то же деяние совершено юридическим лицом, предусмотрен денежный штраф до 2000 евро.

В 2019 году полиции сообщили о 44 случаях сексуального домогательства, из них в 35 случаях было начато производство. В 22 случаях личность виновника была установлена. Почти половина инцидентов происходит в общественных местах, два случая произошли на рабочих местах и два - в ночном клубе. Один эпизод произошел между супругами.