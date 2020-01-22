Чем измерить успех Эстонии?

К тому же, статистическое ведомство Эстонии констатирует, что в 2018 году продолжительность жизни для мужчин составляла 73,9 года и 82,4 года для женщин. Вполне достойный результат, но продолжительность «здоровых лет» уменьшилась на 2 года среди мужчин (до 53 лет) и на 3 года (до 56 лет) среди женщин. Вряд ли это прибавляет счастья. К сожалению, факт сам по себе неудивителен, если учесть, что в плане расходов на здравоохранение в ЕС позади Эстонии остаются всего лишь 4 государствa.

По поводу пятого пункта (щедрость) я писал месяц назад - тут тоже все могло бы быть лучше.

В плане социальной поддержки нам и вправду надо очень надеяться на родственников и друзей: по данным Евростата за 2017 год меньше тратят на социальную защиту в ЕС только Латвия, Литва, Румыния и Ирландия, в то время как наиболее счастливая Финляндия занимает третье место в плане социальных расходов. Но не будем грустить! Может быть, социальной защиты почти нет, но Эстония ведь 6-й год подряд занимает первое место в индексе налоговой конкурентоспособности ОЭСР, верно.

Конкурентоспособность стран

В отсутствие бюджетных средств Эстония тратит значительно меньше на свое будущее. В мае 2019 года правительство решило сохранить финансирование науки на том же уровне, что и было, то есть 0,71% от ВВП. К сравнению, по данным Евростата за 2017 год, если Швеция тратит 3,31% своего ВВП на исследования и разработки, то Эстония тратит всего лишь 1,29%. Это может быть одной из причин, по которой доля высокотехнологичного экспорта от всего экспорта Эстонии падает на протяжении последних пяти лет. Также в мае 2019 года правительство решило снизить акцизную ставку на легкие и крепкие алкогольные напитки на 25 процентов. На первый взгляд хочется воскликнуть в сторону правительства: «Т.е. менее образованные и технологичные, но более пьяные?» Но нет! Более трезвый (в буквальном и переносном смысле) взгляд подсказывает, что возможности бюджета сильно ограничены – помните начало статьи: «Если государство меньше получит, то оно меньше и даст (или влезет в долги)» - и в результате правительство старается как-то сводить концы с концами.