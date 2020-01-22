Чем измерить успех Эстонии?

Действительно ли наша страна успешна - задается вопросом профессор Стокгольмской школы экономики Петер Зашев.
На сайте эстонского агентства по инвестициям одно из первых сообщений гордо извещает нас о том, что «6-й год подряд Эстония занимает первое место в индексе налоговой конкурентоспособности ОЭСР – нет корпоративного подоходного налога, нет налога на капитал, нет налога при трансфере собственности». Мне кажется, что выбор приоритетов, в чем агентство видит основное эстонское конкурентное преимущество в глазах потенциальных инвесторов, сам по себе довольно-таки иллюстративен. И, надо отметить, как инвестор и предприниматель я сам очень доволен простой (по сравнению с моей родной Финляндией) налоговой системой. Но как доктор экономических наук и профессор я также прекрасно понимаю, что все в экономике взаимосвязано и если государство меньше получит, то оно и меньше даст (или влезет в долги).
На мой взгляд, чтоб иметь возможность гордиться своей налоговой конкурентоспособностью и с ее помощью привлекать иностранных инвесторов, интересно узнать, насколько именно налоги являются ключевым фактором для инвесторов, было бы здорово также понимать, какой ценой она нам дается. На мой взгляд, Эстония теряет в двух ключевых параметрах: а) общее счастье эстонцев и б) возможная угроза для будущей конкурентоспособности страны.
Индекс счастья
В последнее время медленно, но верно среди экспертов и экономистов растет консенсус в том, что ВВП - не очень надёжный и не совсем правильный измеритель национального успеха (любопытно узнать, насколько за этими дебатами следят эстонские политики). Это несложно увидеть на примере последних политических событий в мире - ВВП в Англии или в США растет, но большинство избирателей исключительно недовольны своей жизнью и своей политической элитой. В индексе счастья уже который год подряд наша соседка Финляндия занимает первое место. Эстония в том же рейтинге занимает 55-е. И если в вашей голове крутится мысль «я бы не сказал, что финны - этакие счастливые живчики», то необходимо пояснить, что именно индекс счастья включает в себя:
1. ВВП на душу населения с учетом покупательной способности
2. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни
3. Социальная поддержка: «Если бы у вас была проблема, могли бы вы рассчитывать на помощь родственников или друзей в случае необходимости?»
4. Свобода жизненного выбора
5. Щедрость: «Тратили ли вы на благотворительность деньги в прошлом месяце?»
6. Восприятие коррупции
Кроме того, на результат влияло субъективное ощущение счастья или несчастья. Например, учитывались ответы на вопросы о прошедшем дне: смеялись? было ли ощущение счастья? испытывали беспокойство?
В чем, на мой взгляд, Эстония отстает сильнее? В двух пунктах (4 и 6) вроде бы все ок, причем, нельзя не замечать насколько (на фоне остальной Восточной Европы) в плане борьбы с коррупцией Эстония преуспела.
Но по всем остальным пунктам есть куда стремиться.
Покупательная способность. Совсем недавно, Департамент статистики объявил, что в 2018 году 21,7% жителей Эстонии проживали в относительной бедности и 2,4% – в абсолютной бедности. Во многом, это результат пенсионной системы Эстонии: в 2019 году размер пенсии варьировался между 205 и 482 евро - речь идет о 346 495 человеках. Oставляю право решать за читателями насколько «счастливо» можно жить с такой покупательной способностью.
К тому же, статистическое ведомство Эстонии констатирует, что в 2018 году продолжительность жизни для мужчин составляла 73,9 года и 82,4 года для женщин. Вполне достойный результат, но продолжительность «здоровых лет» уменьшилась на 2 года среди мужчин (до 53 лет) и на 3 года (до 56 лет) среди женщин. Вряд ли это прибавляет счастья. К сожалению, факт сам по себе неудивителен, если учесть, что в плане расходов на здравоохранение в ЕС позади Эстонии остаются всего лишь 4 государствa.
По поводу пятого пункта (щедрость) я писал месяц назад - тут тоже все могло бы быть лучше.
В плане социальной поддержки нам и вправду надо очень надеяться на родственников и друзей: по данным Евростата за 2017 год меньше тратят на социальную защиту в ЕС только Латвия, Литва, Румыния и Ирландия, в то время как наиболее счастливая Финляндия занимает третье место в плане социальных расходов. Но не будем грустить! Может быть, социальной защиты почти нет, но Эстония ведь 6-й год подряд занимает первое место в индексе налоговой конкурентоспособности ОЭСР, верно.
Конкурентоспособность стран
В отсутствие бюджетных средств Эстония тратит значительно меньше на свое будущее. В мае 2019 года правительство решило сохранить финансирование науки на том же уровне, что и было, то есть 0,71% от ВВП. К сравнению, по данным Евростата за 2017 год, если Швеция тратит 3,31% своего ВВП на исследования и разработки, то Эстония тратит всего лишь 1,29%. Это может быть одной из причин, по которой доля высокотехнологичного экспорта от всего экспорта Эстонии падает на протяжении последних пяти лет. Также в мае 2019 года правительство решило снизить акцизную ставку на легкие и крепкие алкогольные напитки на 25 процентов. На первый взгляд хочется воскликнуть в сторону правительства: «Т.е. менее образованные и технологичные, но более пьяные?» Но нет! Более трезвый (в буквальном и переносном смысле) взгляд подсказывает, что возможности бюджета сильно ограничены – помните начало статьи: «Если государство меньше получит, то оно меньше и даст (или влезет в долги)» - и в результате правительство старается как-то сводить концы с концами.
Что получается? Менее счастливые и, возможно, менее конкурентоспособные в области развития новейших технологий, но с лучшей налоговой конкурентоспособностью? Наверное, как-то так. На мой взгляд, проблема в примитивном понимании политиками, предпринимателями и обществом в целом, что значат большие и маленькие налоги. Во-первых, проблема не столько в уровне налогов, а в том, как и на что они тратятся. Вторая часть проблемы: не инвестируя в себя (человеческий потенциал, счастье, науку и т. д.), чтобы создать тактическое преимущество (налоги) сегодня, мы можем стратегически потерять свое завтра. Над этим стоит задуматься.