Злоумышленники требуют за фотографии Михаэля Шумахера миллион фунтов

Фото Шумахера, неизвестным образом добытые злоумышленниками, оценены в один миллион фунтов стерлингов. Пока неизвестно, кем были сделаны эти фотографии и являются ли они настоящими. Ранее нейрохирург Никола Аччарри рассказал, что облик Шумахера изменился за шесть лет, прошедших после его трагического падения на горнолыжном курорте, до неузнаваемости.