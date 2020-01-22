Ср, 22.01.2020
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Злоумышленники требуют за фотографии Михаэля Шумахера миллион фунтов

Михаэль Шумахер

ФОТО: Wire/PA Images

Английский таблоид Mirror сообщил, что жена немецкого экс-гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера, Коринна Шумахер, обратилась в полицию Швейцарии после того, как неизвестные выставили на продажу фотографии ее мужа, сделанные во время реабилитации гонщика в его семейном поместье в Швейцарии.

Фото Шумахера, неизвестным образом добытые злоумышленниками, оценены в один миллион фунтов стерлингов. Пока неизвестно, кем были сделаны эти фотографии и являются ли они настоящими. Ранее нейрохирург  Никола Аччарри рассказал, что облик Шумахера изменился за шесть лет, прошедших после его трагического падения на горнолыжном курорте, до неузнаваемости.

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