Злоумышленники требуют за фотографии Михаэля Шумахера миллион фунтов

Английский таблоид Mirror сообщил, что жена немецкого экс-гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера, Коринна Шумахер, обратилась в полицию Швейцарии после того, как неизвестные выставили на продажу фотографии ее мужа, сделанные во время реабилитации гонщика в его семейном поместье в Швейцарии.
Фото Шумахера, неизвестным образом добытые злоумышленниками, оценены в один миллион фунтов стерлингов. Пока неизвестно, кем были сделаны эти фотографии и являются ли они настоящими. Ранее нейрохирург Никола Аччарри рассказал, что облик Шумахера изменился за шесть лет, прошедших после его трагического падения на горнолыжном курорте, до неузнаваемости.