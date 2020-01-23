Расстроенная читательница: почему мобильный оператор заставляет меня платить мошенникам?

«Я стала жертвой мошеннической схемы, а мой мобильный оператор, заняв в этой ситуации сторону злоумышленников, потребовал оплатить обманом навязанные услуги», - рассказала Rus.Postimees читательница Людмила Г. из Ида-Вирумаа. В декабре она со скандалом ушла от фирмы Elisa, которая в свою очередь заявляет, что с их стороны нарушений не было: просто теперь уже бывшей клиентке нужно было быть внимательнее при обращении со смартфоном.
«Весь ноябрь я провела в гостях у дочери в Нью-Йорке. Поскольку я звонила по смартфону мужу, по приезде в Эстонию сразу же решила узнать, в какую сумму мне обошлись эти звонки. Я зашла в самообслуживание Elisa и увидела там короткий номер 14401, с которого мне приходили платные СМС, имеющие отношение к играм и развлечениям. Одно сообщение стоит 2,99 евро», - пожаловалась пенсионерка, которой в ноябре пришли четыре такие платные СМС, а в декабре - одно.
Таким образом, в общей сложности к счетам за мобильные услуги читательнице были добавлены 14,95 евро. Людмила обратилась к мобильному оператору, благодаря которому стало известно, что посредником, оказывающим эту услугу, является фирма Esteria OÜ. Она зарегистрирована в Латвии и обслуживает платный номер 14401. Еще в феврале 2019 года Идаский отдел полиции в Фейсбуке описывал мошенническую схему, в которой также фигурировал этот номер, и призывал граждан перепроверять информацию, прежде чем обнародовать свои личные данные.
«Я позвонила в Esteria OÜ и они убрали мой номер из своей базы, соответственно, денежных претензий у них ко мне больше нет. После этого я обратилась в Elisa с просьбой списать с моего счета 14,95 евро на основании того, что я не пользовалась услугами вышеуказанной фирмы, это мошенническая схема. Мобильный оператор ответил, что заплатить все равно придется, потому что деньги ушли автоматически. Тогда я отправила им второе письмо, в котором попросила объяснить, почему они заставляют меня платить мошенникам. Ответа не последовало», - пересказала Людмила.
Она заверяет, что в США никому не давала свой мобильный телефон, а на развлечения в интернете у нее самой не было времени, равно как и потребности в них. Поэтому читательница понятия не имеет, каким образом произошло подключение ее номера к платной услуге.
«Хорошо, если вы не идете мне навстречу, верите этим мошенникам, я от вас ухожу, - объявила Людмила мобильному оператору и 31 декабря 2019 года расторгла договор с Elisa. - Я также написала заявление в полицию, в отделении был составлен протокол, но на этом все и закончилось. У нас же есть полиция, Департамент защиты прав потребителя и технадзора, они же как-то должны заниматься этой проблемой. А так получается, что и от них нет помощи, и мобильный оператор занял сторону мошенников», - пожаловалась Людмила.
Эксперт по коммуникациям Департамента защиты прав потребителя и технического надзора Анне-Май Хелемяэ отметила, что и ранее у потребителей были аналогичные проблемы с Esteria OÜ.
«В течение прошлого года в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора поступило четыре связанных с Esteria OÜ обращения. Согласно этим обращениям, потребители недоумевали из-за появившейся в счете за мобильные услуги платы за предложенные esteria.ee услуги. На практике могут быть разные причины, по которым счет стал для потребителя неожиданностью. Например, речь может идти о невнимательности при серфинге в интернете, в ходе которого была заказана платная услуга. Также без ведома родителей ее может заказать ребенок», - рассказала Анне-Май Хелемяэ.
По ее словам, в прошлом году в отношении esteria.ee Департамент защиты прав потребителей и технадзора провел надзорное производство. Это было необходимо, поскольку несколько человек сослались на то обстоятельство, что до заключения договора потребитель не получает достаточное количество информации об условиях предоставления услуги, в том числе и о ее стоимости. «Поэтому у потребителя нет возможности принять относительно сделки осознанное решение. Так как использование недобросовестных приемов торговли запрещено, предприятие прекратило предоставлять услугу, в которой имелись признаки применения нечестных приемов торговли», - пояснила Анне-Май Хелемяэ.
«Говоря в целом, департамент может защитить людей, инициировав на основании обращений потребителей надзорное производство в отношении предпринимателя и обязав его предписанием прекратить наносящую ущерб интересам клиентов деятельность. Также департамент может начать производство о проступке и наказать предпринимателя за то, что он прибег к нечестным приемам торговли. Также департамент может информировать общественность о подозрениях, опасностях и нарушениях», - добавила она.
По данным специалиста по связям с общественностью Elisa Eesti Таави Тедер, мобильный телефон Людмилы был подключен к услуге сайта знакомств FlirtKoht. «Уcлуга FlirtKoht, которой воспользовалась клиентка, требует кода активации, который отправляется на номер клиента, его надо вручную ввести на странице услуги, когда создается учетная запись. В условиях предоставления услуги сказано, что при регистрации учетной записи пользователи Premium/VIP-членства обязаны периодически платить членский взнос. Исходя из этого, есть основание полагать, что речь идет о сознательном использовании клиентом услуги и сумма не подлежит компенсации. Мы рекомендуем клиентам всегда внимательно читать, к какой услуге они подключаются, каковы условия и взимается ли плата за обслуживание», - заявил он.
По словам Таави Тедера, Elisa является посредником услуги передачи сообщений на этот номер и в данном случае на поставщика услуги распространяются общие условия. Согласно общим условиям, поставщик услуги обязан использовать номер в соответствии тем, что оговорено в договоре, а также соблюдая исходящие из правовых актов требования и установленные условия использования номера. Поставщик услуги сам отвечает за законность содержания услуги, но если деятельность поставщика услуги противоречит закону, Elisa расторгает договор о сотрудничестве и у поставщика услуги в дальнейшем нет возможности использовать номер. В таком случае плата за услугу возмещается клиенту.
«Мы пообщались с пресс-службой Департамента полиции и погранохраны: в настоящий момент у стражей порядка нет информации, что с номер подвергся противозаконной деятельности. Вышеупомянутый пост в социальных сетях был предупреждением Йыхвиского отдела полиции, чтобы люди были бдительными, используя эту услугу», - аргументировал он.
В полиции Rus.Postimees рассказали, что в 2019 году со стражами порядка связались несколько человек, которые сообщили о платных СМС с номера 14401. Однако есть одно «но». «Юридически полиция не может начать по данному факту производство, так как люди добровольно отвечали на поступающие сообщения. Именно поэтому в феврале 2019 мы на своей странице в соцсетях сообщили об этой схеме и предупредили людей», - пояснила ведущий следователь Йыхвиского отдела полиции Ася Малахова.
«В данном случае проверку провел Департамент защиты прав потребителя и технадзора, в результате чего в итоге рассылка СМС была прекращена, - отметила она. - Полиция советует всегда вникать и изучать досконально суть предлагаемой услуги. Что касается мошеннических схем, то просим не вступать в переписку или диалог, а также не обнародовать свои личные данные и не позволять устанавливать в свой компьютер или телефон какие-либо программы. Иначе все может закончиться безвозвратной потерей денег».