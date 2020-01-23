Расстроенная читательница: почему мобильный оператор заставляет меня платить мошенникам?

«Весь ноябрь я провела в гостях у дочери в Нью-Йорке. Поскольку я звонила по смартфону мужу, по приезде в Эстонию сразу же решила узнать, в какую сумму мне обошлись эти звонки. Я зашла в самообслуживание Elisa и увидела там короткий номер 14401, с которого мне приходили платные СМС, имеющие отношение к играм и развлечениям. Одно сообщение стоит 2,99 евро», - пожаловалась пенсионерка, которой в ноябре пришли четыре такие платные СМС, а в декабре - одно.

Таким образом, в общей сложности к счетам за мобильные услуги читательнице были добавлены 14,95 евро. Людмила обратилась к мобильному оператору, благодаря которому стало известно, что посредником, оказывающим эту услугу, является фирма Esteria OÜ. Она зарегистрирована в Латвии и обслуживает платный номер 14401. Еще в феврале 2019 года Идаский отдел полиции в Фейсбуке описывал мошенническую схему, в которой также фигурировал этот номер, и призывал граждан перепроверять информацию, прежде чем обнародовать свои личные данные.

«Я позвонила в Esteria OÜ и они убрали мой номер из своей базы, соответственно, денежных претензий у них ко мне больше нет. После этого я обратилась в Elisa с просьбой списать с моего счета 14,95 евро на основании того, что я не пользовалась услугами вышеуказанной фирмы, это мошенническая схема. Мобильный оператор ответил, что заплатить все равно придется, потому что деньги ушли автоматически. Тогда я отправила им второе письмо, в котором попросила объяснить, почему они заставляют меня платить мошенникам. Ответа не последовало», - пересказала Людмила.

Она заверяет, что в США никому не давала свой мобильный телефон, а на развлечения в интернете у нее самой не было времени, равно как и потребности в них. Поэтому читательница понятия не имеет, каким образом произошло подключение ее номера к платной услуге.

«Хорошо, если вы не идете мне навстречу, верите этим мошенникам, я от вас ухожу, - объявила Людмила мобильному оператору и 31 декабря 2019 года расторгла договор с Elisa. - Я также написала заявление в полицию, в отделении был составлен протокол, но на этом все и закончилось. У нас же есть полиция, Департамент защиты прав потребителя и технадзора, они же как-то должны заниматься этой проблемой. А так получается, что и от них нет помощи, и мобильный оператор занял сторону мошенников», - пожаловалась Людмила.

Эксперт по коммуникациям Департамента защиты прав потребителя и технического надзора Анне-Май Хелемяэ отметила, что и ранее у потребителей были аналогичные проблемы с Esteria OÜ.