Подкаст ⟩ «Как же бесит!» коронавирус: мифы вокруг нового заболевания и споры с антипрививочниками

Текст ниже – это лишь первые несколько минут подкаста, поэтому советуем слушать его полностью, нажав на кнопочку play или в приложении Spotify и Apple Podcasts.

Катя: Всем привет, я Екатерина Павлова.

Олеся: Здравствуйте, я Олеся Лагашина. И меня бесит то, как многие люди относятся к очередной эпидемии. На днях прошла новость о том, что Германия и Япония сообщили о первых случаях заражения коронавирусом людей, не посещавших Китай. Ширится-растет заболевание, и, тем не менее, находятся те, кто считает, что СМИ специально нагнетают истерию, а никакой непосредственной опасности нет. Мы позвали поговорить с нами на эту тему доктора в области молекулярной биомедицины Наталию Первякову. Наталия, насколько, на ваш взгляд, СМИ преувеличивают проблему?

Наталия: И да, и нет. Впервые мы видим такую истерию вокруг коронавируса. И это не только СМИ, в основном паника идет из соцмедиа: в том плане, что люди говорят неправду. Фейки распространяются с такой скоростью, которой мы раньше не видели по отношению к другим вирусам. Что касается СМИ, то я не вижу особой паники или чтобы использовались неправильные слова: в основном, СМИ приводят обновляющуюся статистику, которая интересует всех, пишут, какие меры предосторожности нужно принимать, чтобы не заразиться. Может быть, конечно, это у меня так отфильтрованы СМИ, что я вижу абсолютно нормальные сообщения, что паниковать рано. Китай знаменит этим, нового тут ничего нет, они принимают очень хорошие меры. Если вы сейчас посмотрите на уровень распространения в Европе, вы увидите единичные случаи: потому что людей сразу изолируют. Мы можем ожидать, что все будет очень хорошо и вирус дальше по Европе не распространится. В США как было несколько случаев, так и осталось, во Франции - то же самое. Все очень быстро блокируется без всяких проблем.

Катя: Моя коллега-журналист, которая работает уже 20 лет, сказала, что в принципе она видела все то же самое, ту же истерию, фейки, когда был и свиной грипп, и птичий.