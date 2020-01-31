Подкаст ⟩ «Как же бесит!» коронавирус: мифы вокруг нового заболевания и споры с антипрививочниками
Это одиннадцатый эпизод подкаста «Как же бесит!», в котором главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина и журналист Екатерина Павлова говорят о событиях и явлениях, которые цепляют, возмущают и просто бесят. С нами в студии ученый-генетик Наталия Первякова.
Текст ниже – это лишь первые несколько минут подкаста, поэтому советуем слушать его полностью, нажав на кнопочку play или в приложении Spotify и Apple Podcasts.
Катя: Всем привет, я Екатерина Павлова.
Олеся: Здравствуйте, я Олеся Лагашина. И меня бесит то, как многие люди относятся к очередной эпидемии. На днях прошла новость о том, что Германия и Япония сообщили о первых случаях заражения коронавирусом людей, не посещавших Китай. Ширится-растет заболевание, и, тем не менее, находятся те, кто считает, что СМИ специально нагнетают истерию, а никакой непосредственной опасности нет. Мы позвали поговорить с нами на эту тему доктора в области молекулярной биомедицины Наталию Первякову. Наталия, насколько, на ваш взгляд, СМИ преувеличивают проблему?
Наталия: И да, и нет. Впервые мы видим такую истерию вокруг коронавируса. И это не только СМИ, в основном паника идет из соцмедиа: в том плане, что люди говорят неправду. Фейки распространяются с такой скоростью, которой мы раньше не видели по отношению к другим вирусам. Что касается СМИ, то я не вижу особой паники или чтобы использовались неправильные слова: в основном, СМИ приводят обновляющуюся статистику, которая интересует всех, пишут, какие меры предосторожности нужно принимать, чтобы не заразиться. Может быть, конечно, это у меня так отфильтрованы СМИ, что я вижу абсолютно нормальные сообщения, что паниковать рано. Китай знаменит этим, нового тут ничего нет, они принимают очень хорошие меры. Если вы сейчас посмотрите на уровень распространения в Европе, вы увидите единичные случаи: потому что людей сразу изолируют. Мы можем ожидать, что все будет очень хорошо и вирус дальше по Европе не распространится. В США как было несколько случаев, так и осталось, во Франции - то же самое. Все очень быстро блокируется без всяких проблем.
Катя: Моя коллега-журналист, которая работает уже 20 лет, сказала, что в принципе она видела все то же самое, ту же истерию, фейки, когда был и свиной грипп, и птичий.
Наталия: Мне кажется, в этот раз немного больше. Но, может быть, это у меня такое впечатление, потому что я стала больше этим заниматься и отслеживать. Я слегка негодую, потому что очень много людей выпускают фейки: что коронавируса не нужно бояться, потому что его не существует. Это плохо, потому что люди расслабляются и перестают следить за гигиеной. Зато другие стали тщательнее следить за гигиеной. Все должны знать о правилах гигиены и о том, как мыть руки. Не просто ополоснули и пошли дальше, а 20 секунд промывания пальцев, ногтей. Мы держимся за поручни, открываем двери, все в микробах, нужно знать, как правильно чихать, то есть элементарные правила гигиены. А когда люди распространяют фейки о том, что есть несколько лекарств, которые вылечат и осуществят профилактику, мне хочется сказать, что такие люди должны нести ответственность за свои слова, потому что они расслабляют других.
Олеся: Сейчас в России стали рекламировать какое-то лекарство, которое якобы лечит от коронавируса. И там уже соответствующие органы занялись расследованием.
Наталия: Давно пора. Я даже писала об этом статью в своем блоге. Это «Кагоцел» и «Арбидол», еще есть оксолиновая мазь, которую рекомендуют как противовирусное средство. Вообще слишком поздно занялись этим, это какая-то катастрофа! Эти вещества, которые попали на рынок без должных клинических исследований. И это какая-то дикая мафия, их реклама проникает всюду, даже нельзя переключить. Смотришь российское телевидение, какой-нибудь прогноз погоды - и мы видим там интегрированную рекламу.
Олеся: Не только по российскому, если я не ошибаюсь, на чемпионате Европы по фигурному катанию эта реклама «Кагоцела» была прямо на бортиках катка.
Наталия: Да, я была в шоке. Это лекарство, о котором ВОЗ ничего не хочет знать, потому что не проведены должные клинические исследования. И хотя создатели говорят обратное, мы видим по тем документам, что опубликованы, что эти препараты не соответствуют критериям качества. Потому что есть критерии оценки, а есть то, что они представили — и это день и ночь. Нужно понимать одну простую вещь: у нас есть лекарство от вируса герпеса «Ацикловир» - это действительно противовирусный препарат, против пары штаммов вирусов в одном семействе. За этот препарат дали Нобелевскую премию, потому что был определен механизм, как блокировать вирус герпеса. Но если вы откроете Кагоцел», «Арбидол», оксолиновую мазь, якобы, противовирусное...
Олеся: Блокируются все вирусы сразу.
Наталия: Да, там список из 130 вирусов. Всем должно быть сразу понятно: если лекарство лечит от огромного перечня болезней без каких-либо побочных эффектов — это псевдолекарство.
Продолжение слушайте в подкасте! Далее:
- Источники в Facebook сообщают, что виноват Путин
- Выгодно ли фармацевтическим компаниям создавать новые вирусы и заражать людей?
- Насколько опасен новый коронавирус?
- Как и насколько быстро создают вакцины
- Почему антипрививочники чаще побеждают в спорах о вреде прививок
- Проблема вакцинации в эстонских школах
- Опасны ли вич-диссиденты — представители движения, отрицающее существование ВИЧ/СПИД
- Насколько сложно создать вакцину от китайского коронавируса?
Предыдущий подкаст на тему «Как же бесит сексуальное домогательство и обвинение жертвы» можно прослушать здесь.