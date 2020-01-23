Подкаст ⟩ «Как же бесит» сексуальное домогательство и обвинение жертвы

Текст ниже – это лишь первые несколько минут подкаста, поэтому советуем слушать его полностью, нажав на кнопочку play или в приложении Spotify и Apple Podcasts.

Катя: Всем привет, я Екатерина Павлова.

Олеся: Здравствуйте, я Олеся Лагашина. И меня бесят домогательства.

Катя: На днях в Нью-Йорке начались судебные слушания по делу Харви Вайнштейна. В октябре 2017 года кинопродюсера обвинили в сексуальных домогательствах и насилии над десятками женщин, работавших в киноиндустрии. За следующие два года число этих женщин выросло до сотни и по всему миру началось движение Metoo. Помните, все эти хэштеги. В Эстонии тоже пошла реакция и, наконец, люди заговорили о том, что проблема сексуальных домогательств есть.

Олеся: О том, что она есть, говорят и наши последние новости. Наши читатели, наверное, успели заметить, что в последние дни мы активно обсуждаем поведение автоинструкторов и университетских преподавателей, и количество пострадавших от них девушек, которых лапают, к которым пристают с интимными вопросами и которые далеко не всегда находят в себе смелость возразить, постоянно увеличивается. Честно говоря, глубокое недоумение вызывает.

Катя: Недоумение, что они жалуются, что возразить не могут или что это происходит?

Олеся: Меня очень удивляет реакция на все это. Я, честно говоря, пожимала плечами, не очень понимая, в чем проблема, пока не почитала комментарии к этим статьям, которые ты мне прислала. Вот некто Мятный Карась пишет: "Чё такого-то? Ну положил руку на коленку... трагедия прямо. Девицы сами не против позаигрывать, особенно "голодненькие", а некоторые сами намекают на "кекс", чтобы подсТРАХоваться перед экзаменом. Так шо не надо ляля. Вот прям такие невинные овечки бееееее в автошколу ходят. Я не инструктор, к счастью, но предполагаю, что такая одежда просто не дает инструктору нормально обучать. И если девица позволяет себе такие наряды на уроки вождения, то такое поведение говорит само за себя "возьми меня, возьми меня в учебной машине".

Парень, если ты инструктор, а я ученица, то какой длины у меня юбка, тебя вообще не должно касаться. И если ты себя контролировать не можешь, тебе нельзя работать с людьми, тем более, учителем.

Катя: Видимо нужно надевать рясу, паранджу, нужно все скрывать, а то вдруг ты можешь кого-то спровоцировать.

Олеся: Проблема не в том, что один комментарий такой. Проблема в том, что это массовое явление, массовое отношение. И это кажется настолько диким!

Продолжение слушайте в подкасте! Далее:

"Сами виноваты" и "проблема надуманная": обсуждаем другие комментарии пользователей соцсетей

Обсуждаем, в чем разница между флиртом и домогательством

Юридическая сторона вопроса: как доказать домогательство?

Почему жертвы домогательств не уходят от абьюзеров?

Предыдущий подкаст на тему "Как же бесит наглость мошенников и человек, который им верит" можно прослушать здесь. Что касается розыгрыша на самого внимательного слушателя подкаста, рады сообщить, что победил Сергей Шарков.