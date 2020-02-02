Знакомьтесь, Регина, сотворившая настоящую сенсацию в истории эстонского биатлона

Спортсменка заявила о себе биатлонному сообществу еще год назад в момент, когда эстонская женская сборная по биатлону смогла показать свой лучший результат за 25 лет, заняв девятое место на одном из этапов Кубка мира, в то же время обойдя в финальном протоколе спортсменок из России. Победу девушки уступили только сборной Франции в составе Анаис Бескон и Эмильен Жаклен.

"Когда канадская девушка обошла меня в начале последнего круга, это было психологически сложно. Я уже думала, что четвертое место тоже здорово. На самом деле я не верила, что смогу выйти на второе место. Я просто думала, что попробую, и что будет, то будет. И получилось", - говорила счастливая Регина после гонки.

Фанаты данного вида спорта сразу же обратили внимание не только на спортивные заслуги Регины, но и ее великолепные внешние данные.

Дебют ослепительной блондинки состоялся на Кубке мира в сезоне-2015/16, выйдя на старт эстафеты в составе сборной Эстонии на этапе в Рупольдинге. В прошлом сезоне Оя заработала свои первые кубковые очки, заняв 38-е месте в гонке преследования в итальянской Антерсельве.

РИА "Спорт" отмечает, что за всю историю выступления спортсменов из Эстонии на этапах Кубка мира это только четвертый подиум. Последним лучшим результатом среди эстонских биатлонистов считается второе место Роланда Лессинга, которое он занял 20 декабря 2009 года в гонке преследования. И только через десять с лишним лет достижение смогли повторить Рене Захкна и Регина Оя.

После этого достижения на Instagram-аккаунт девушки подписалось большое количество пользователей, а в комментариях под публикациями спортсменки можно встретить комплименты в ее адрес, включая и на русском языке.

Как отмечает портал, Регина может посоперничать с Доротеей Вирер, Лизой Витоцци, Светланой Мироновой, Викторией Сливко и Паулиной Фиалковой за звание самой симпатичной и обаятельной биатлонистки.

Несмотря на спортивные достижения и карьеру, Регина получает высшее образование по специальности "Связи с общественностью и скандинавские языки". Бывает и так, что утром студентка сидит на лекциях, а после обеда встает на лыжи, хватает винтовку и отправляется штурмовать лыжную трассу.

"Это очень интересно. В жизни главное найти баланс. Конечно, я хочу хорошо учиться. Иначе зачем вообще ходить в университет? Мне еще предстоит несколько лет учебы, но это нормально. Учеба помогает мне развиваться как личности. Спортивная карьера не вечная, поэтому я хочу знать, что у меня есть запасной план, если что-то пойдет не так в биатлоне", - приводит слова Регины "Чемпионат".

Регина отметила, что ей нравится совмещать учебу и спорт.