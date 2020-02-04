Транзит к Елбасы, или Перестройка в обратную сторону

Вкратце, предложенные Путиным поправки в Конституцию утверждают приоритет российских законов над международным правом, закрепление статуса Госсовета, усиление исполнительной и законодательной властей, но ограничение независимости судебной. Остатки федерализма и автономия местного самоуправления ликвидируются и сменяются абсолютной «вертикалью». По существу, эти поправки позволят Путину управлять Россией и после ухода с поста президента.

Комментаторы Rus.Postimees уже провели аналогию этих событий с прошлогодними в Казахстане, где президент Назарбаев покинул свой пост, однако сохранил при этом неизменную должность главы Совета безопасности и титул «Елбасы» (отец нации). Фактически, это делает его по статусу выше всех последующих президентов Казахстана, которых он сумеет пережить в столице по имени Нурсултан.

Тем не менее, если Назарбаева действительно можно назвать основателем независимого Казахстана, то Путин просто узурпировал власть в России, которая к тому времени уже десять лет (1990-2000) была суверенным государством. Любопытно вспомнить довольно двусмысленный комплимент Путина Назарбаеву, отпущенный вскоре после аннексии Крыма: мол, у казахов до их президента вообще не было государственности. Встревоженный Елбасы тогда пригрозил выходом Казахстана из Евразийского экономического союза, поскольку увидел в этом угрозу государственной независимости.

К концу января спешно созданная «рабочая группа» дополнила путинские поправки сотней еще более радикальных пунктов. Например, прописать в Конституции должность «верховного правителя», утвердить православие в качестве основной религии страны, а также закрепить за Россией статус «державы-победительницы» во Второй мировой войне.

Последнее предложение выглядит наибольшим абсурдом, поскольку в те годы государства «Российская Федерация» вообще не существовало. Но вообще-то все эти поправки меняют 1-ю главу Конституции, которую Путин вроде бы обещал не трогать. Там перечислены основы конституционного строя России – прямое народовластие, религиозное и идеологическое многообразие и т.д.

Для изменения 1-й и 2-й глав сама же Конституция требует провести Конституционное собрание. Но разве сегодня есть сомнения, что в случае необходимости Кремль легко устроит такое «собрание», которое будет напоминать те же самые «рабочие группы» с артистами, спортсменами и придворными писателями?

Конституционное собрание (закона о котором в России с момента принятия Конституции так и не существует) публике зачастую представляется как довольно широкий общественный институт, почти парламент. Однако Путин в своем послании российским парламентариям откровенно принизил их роль:

В результате империя распалась – и нынешняя кремлевская власть пуще всего боится такого повторения. Поэтому вновь ставит свои законы над международно-правовыми.

«Убежден, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться и, скажу больше, просто существовать стабильно в форме парламентской республики. Россия должна оставаться сильной президентской республикой».