Транзит к Елбасы, или Перестройка в обратную сторону

События, развернувшиеся в России после объявленной 15 января «конституционной реформы», пока привели не столько к реальным переменам, сколько к общественному удивлению. До конца президентского срока Владимира Путина остается еще четыре года (кстати, заметим, что в США – это целый президентский срок), так что к чему вдруг такая спешка с «транзитом»? Или, может быть, это попытка опередить время – чтобы предупредить и предотвратить реальный транзит?
Вкратце, предложенные Путиным поправки в Конституцию утверждают приоритет российских законов над международным правом, закрепление статуса Госсовета, усиление исполнительной и законодательной властей, но ограничение независимости судебной. Остатки федерализма и автономия местного самоуправления ликвидируются и сменяются абсолютной «вертикалью». По существу, эти поправки позволят Путину управлять Россией и после ухода с поста президента.
Комментаторы Rus.Postimees уже провели аналогию этих событий с прошлогодними в Казахстане, где президент Назарбаев покинул свой пост, однако сохранил при этом неизменную должность главы Совета безопасности и титул «Елбасы» (отец нации). Фактически, это делает его по статусу выше всех последующих президентов Казахстана, которых он сумеет пережить в столице по имени Нурсултан.
Тем не менее, если Назарбаева действительно можно назвать основателем независимого Казахстана, то Путин просто узурпировал власть в России, которая к тому времени уже десять лет (1990-2000) была суверенным государством. Любопытно вспомнить довольно двусмысленный комплимент Путина Назарбаеву, отпущенный вскоре после аннексии Крыма: мол, у казахов до их президента вообще не было государственности. Встревоженный Елбасы тогда пригрозил выходом Казахстана из Евразийского экономического союза, поскольку увидел в этом угрозу государственной независимости.
К концу января спешно созданная «рабочая группа» дополнила путинские поправки сотней еще более радикальных пунктов. Например, прописать в Конституции должность «верховного правителя», утвердить православие в качестве основной религии страны, а также закрепить за Россией статус «державы-победительницы» во Второй мировой войне.
Последнее предложение выглядит наибольшим абсурдом, поскольку в те годы государства «Российская Федерация» вообще не существовало. Но вообще-то все эти поправки меняют 1-ю главу Конституции, которую Путин вроде бы обещал не трогать. Там перечислены основы конституционного строя России – прямое народовластие, религиозное и идеологическое многообразие и т.д.
Для изменения 1-й и 2-й глав сама же Конституция требует провести Конституционное собрание. Но разве сегодня есть сомнения, что в случае необходимости Кремль легко устроит такое «собрание», которое будет напоминать те же самые «рабочие группы» с артистами, спортсменами и придворными писателями?
Конституционное собрание (закона о котором в России с момента принятия Конституции так и не существует) публике зачастую представляется как довольно широкий общественный институт, почти парламент. Однако Путин в своем послании российским парламентариям откровенно принизил их роль:
В результате империя распалась – и нынешняя кремлевская власть пуще всего боится такого повторения. Поэтому вновь ставит свои законы над международно-правовыми.
«Убежден, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться и, скажу больше, просто существовать стабильно в форме парламентской республики. Россия должна оставаться сильной президентской республикой».
Вообще-то именно такое многообразие, с логической точки зрения, как раз и нуждается в парламентском самовыражении, где будут иметь равноправный голос представители всех наций и регионов. Но у нынешнего «верховного правителя», как мы видим, совсем другая логика – царя или вождя.
К сожалению, парламентской республики в России вообще никогда не было. Учредительное собрание в 1918 году разогнали большевики. В 1989 году, правда, наблюдалось одно историческое исключение. Я жил и учился тогда в Москве, и помню, как многие ходили по улицам с радиоприемниками, слушая прямую трансляцию первого съезда народных депутатов. «Вертикаль» КПСС рушилась на глазах…
Но сегодня «вертикаль» возродилась и нынешний российский парламент вновь стал напоминать верховные советы сталинско-брежневских времен. Во вроде бы «постсоветской» Госдуме против путинских поправок не проголосовал ни один депутат! Подобное единогласие в эстонском Рийгикогу представить совершенно невозможно.
Фактически, сегодня мы наблюдаем возвращение России в эпоху доперестроечного СССР. И здесь можно вспомнить одно забавное историческое совпадение, хотя и противоположное по смыслу. В тот же день 15 января, только далекого уже 1986 года недавно пришедший к власти Михаил Горбачев выступил с заявлением о масштабном ядерном разоружении, которое стало началом прекращения тогдашнего мирового противостояния. Чуть позже он сделал другое, революционное для генсека КПСС заявление о приоритете общечеловеческих ценностей над классовыми. Но в сегодняшней России мы вновь наблюдаем возрождение классовых ценностей – только не идеологического «пролетариата», но реально правящего класса «силовиков», опасающихся утратить власть.
А в Перестройку международное право стало постепенно доминировать над устаревшими советскими законами. По сути, все лозунги тех времен – гласность, многопартийность, свободные выборы, республиканские суверенитеты и т.д. – это просто реализация норм международного права на советских пространствах. В результате империя распалась – и нынешняя кремлевская власть пуще всего боится такого повторения. Поэтому вновь ставит свои законы над международно-правовыми.
Россия возвращается к «сменяемости власти» по типу начала 1980-х годов – когда «верховные правители» не уходили, пока их не вывезут из Кремля на лафете. А Госсовет – это фактически новый ЦК КПСС, который сам будет определять за российских граждан, какова их «генеральная линия» и какие права им позволены.
Однако все же выглядело весьма показательным также состоявшееся в январе создание независимыми депутатами из различных регионов оргкомитета Федеративной партии России. Такие инициативы – естественный и очевидный ответ на окончательное перерастание кремлевского режима в «вечную империю».