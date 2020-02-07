Подкаст ⟩ «Как же бесит!» чайлдфри: почему женщины не рожают и должны ли?

Текст ниже – это лишь первые несколько минут подкаста, поэтому советуем слушать его полностью, нажав на кнопочку play или в приложении Spotify и Apple Podcasts.

Катя: Всем привет, я Екатерина Павлова.

Олеся: Здравствуйте, я Олеся Лагашина. И меня бесят те, кого бесят чайлдфри. Каждый раз, когда всплывает эта тема, начинается бурление нездоровых эмоций. Мне кажется, что на самом деле обзаведение детьми - настолько личная тема, что она вообще не должна никого касаться. А в гостях у нас сегодня открытая феминистка и убежденная чайлдфри Ника Калантар. Ника, что для вас означает чайлдфри?

Ника: Свободу. Если честно. А также то, что абсолютно незнакомые пожилые люди перестанут меня спрашивать "Ну, когда дети будут?".

Катя: А часто спрашивают?

Ника: Сейчас уже нет. Но так было довольно часто.

Катя: В начале января голливудская актриса Кэмерон Диас вроде как, говорят, родила. Неизвестно, родила ли сама.

Олеся: Говорят, что от суррогатной матери.

Катя: Важно то, что она все эти годы была убежденной чайлдфри и говорила, что дети - это не для нее. И она не хочет брать такой ответственности.

Олеся: Это вполне достойная позиция. Я думаю, Ника согласится.

Ника: Да, дело в том, что получить ребенка позже - либо родить самому, либо через суррогатную мать, либо усыновить - можно. Чайлдфри может передумать. А если рано родишь, то передумать уже сложно.

Олеся: В Австралии провели долгосрочное исследование: респондентов дважды спрашивали о желании завести ребёнка: сначала в двадцать лет, затем в тридцать. За это время позиции опрошенных успели измениться: те, кто раньше считали себя чайлдфри, задумались о детях. Часть из тех, кто в двадцать лет хотели завести ребёнка, изменили своё решение. Тем не менее, многие женщины признаются, что не пожалели о своем решении не рожать.

Катя: Где-то я прочла, что, по мнению медиков, рожать нужно с 19 до 26 лет. А вот психологически женщина созревает к готовности стать матерью примерно к 32 годам, но это не факт.

Продолжение слушайте в подкасте! Далее:

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