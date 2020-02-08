Марко Михкельсон: Яак Мадисон добивается установления в Эстонии «эпохи молчания»

«Мадисон своим заявлением демонстрирует, что на самом деле он жаждет установления в Эстонии «эпохи молчания» и партийной диктатуры. Эстония добилась успеха на международном уровне благодаря сильной и преданной своему делу карьерной дипломатии, которая всегда была свободна от партийно-политического давления», - написал Михкельсон в социальных сетях, сообщает BNS.

«Эпоха молчания», «эпоха безмолвия» — период в истории Эстонии (12 марта 1934 года — 12 октября 1939 года), наступивший в результате государственного переворота 1934 года и характеризовавшийся отсутствием демократических свобод, усилением эстонского национализма, а также существенным ростом экономики страны под руководством тогдашнего президента Эстонии Константина Пятса.