Что стало с миллионами, которые Армин Кару выручил за акции Olympic

Неделю назад еще не было известно, сколько денег на счетах HansaAsset, поскольку финансовый отчет компании еще не был представлен. Как известно, летом 2018 года Армин Кару продал свою долю в Olympic EG через HansaAsset за 130 миллионов евро, к этой сумме добавились шесть миллионов евро за пятипроцентную долю в дочернем предприятии Olympic Casino, пишет Postimees.

На прошлой неделе HansaAssets также опубликовала данные предыдущего финансового года, который компания продлила до полутора лет, то есть финансовый год закончился шестого июня прошлого года.

Согласно финансовому отчету, по состоянию на 30 июня баланс HansaAsset включал 50 миллионов евро свободных денежных средств и 76,6 миллионов евро финансовых инвестиций. В течение финансового года компания приобрела акции и/или паи за 6,4 млн евро и фонды за полмиллиона. Согласно отчету, другие финансовые инвестиции были сделаны в 2017 году на 64 миллиона евро. Из отчета не ясно, какие инвестиции подразумеваются, но, кроме того, эти инвестиции не были отражены в отчете за 2017 финансовый год, который равен календарному году.

Возможно, что этот инвестиционный инструмент - золото. Например, летом 2011 года Olympic EG приобрела крупное инвестиционное золото. Мадис Яэгер, который был в то время финансовым директором компании, признался Äripäeval, что инвестиционное золото приобрели на сумму от шести до восьми миллионов евро.

«Наше решение было основано на общей инвестиционной политике OEG, мы сочли, что в нынешней ситуации в мировой экономике и на финансовых рынках вложение некоторых доступных средств в инвестиционное золото является разумным решением в интересах акционеров», - пояснил на тот момент главный акционер Olympic Армин Кару.

По оценкам аналитиков, в 2012 году на пике компании-казино принадлежало 270 килограммов золота, что было больше, чем у торговцев золотом Tavid и Eesti Pank. Однако к концу 2013 года Olympic продал золото.