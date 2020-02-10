Пенсионеры Эстонии - что женщины, что мужчины - живут одинаково бедно

Министр социальных дел Танель Кийк (Центристская партия) признал, что на протяжении десятилетий Эстонии очень мало вкладывала в благосостояние пенсионеров. Если, по данным Евростата, в Эстонии годовые пенсионные расходы составляют восемь процентов от ВВП, то в Европейском союзе – 13 процентов.

Получается, имеющей страсть к путешествиям Валк придется годами подхалтуривать на Ныммеской рынке, как она говорит сама. Побывавшая в советское время во всех союзных республиках Валк много путешествовала и по Европе, и теперь хочет съездить в Шотландию: «Вместе с музеями и прочим поездка обойдется в 1300 евро. Но только на грибах этой суммы не накопить. Летом продавала ягоды, а весной – черемшу».

Равная бедность

Жизнерадостная женщина откровенно рассказала о том, что прежде ей очень помогал теперь уже умерший муж, чья пенсия была намного больше, чем у нее: «Он был моряком, первым механиком на торговом судне, у него была хорошая пенсия».

Если в Европе большая разница между пенсиями мужчин и женщин – это обычно, то в Эстонии нет. И хотя гендерная разница в зарплатах, о которой так много говорится, не дает оснований для таких предположений, согласно последним статистическим данным мы являемся указывающими правильное направление: если в Европейском союзе мужчины получаются пенсию, которая в среднем на 30 процентов больше, чем у женщин, то в Эстонии эта разница в пользу мужчин составляет всего один процент.

«Формула расчета пенсий, которой мы пользовались до сих пор, была сосредоточена на отработанных годах», - объяснил Витсур, добавив, что рассчитывать пенсию на основании размера зарплат начали только недавно, и это еще не отразилось в статистике. По данным Евростата, выясняется и другое интересное противоречие: пенсии мужчин и женщин вроде бы равные, но женщины чаще живут на пороге бедности, чем мужчины. Если в среднем в Европейском союзе женщин-пенсинерок, живущих на пороге бедности, было на три-четыре процента больше, чем мужчин-пенсионеров, то в Эстонии этот показатель – 17 процентов. Еще больше этот показатель только в Литве.

Министр социальных дел Кийк считает, что в случае женщин риск выше, поскольку они дольше живут, и чаще остаются одни. Это – как и в случае Мелиты Валк – один из индикаторов попадания на порог бедности.