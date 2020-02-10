Пенсионеры Эстонии - что женщины, что мужчины - живут одинаково бедно

И хотя Эстония на протяжении многих лет бросалась в глаза тем, что наши женщины по сравнению с мужчинами за ту же работу получали примерно на 20 процентов меньше, согласно последним данным, пенсионеры, что женщины, что мужчины имеют практически равные доходы. Причин для радости тут нет, поскольку более половины пенсионеров живут на грани бедности. Единственной возможностью для пенсионера избежать нищеты – как-то зарабатывать дополнительный доход, пишет Postimees.
Пасмурным воскресным днем 91-летняя Мелита Валк сидит за прилавком на Ныммеской рынке. Торговый день подходит к концу, как и собранные и законсервированные своими руками грибы. Осталось всего несколько баночек за четыре и пять евро, и их нужно продать, поскольку женщина мечтает отправиться в Шотландию.
Валк – одна из тех пары сотен тысяч эстонских пенсионеров, которые, по оценке Департамента статистики Европейской комиссии, живут на пороге бедности. Мелита согласна с европейскими статистиками. «Конечно, живу одна, в частном доме с печным отоплением. Плат и проблем возникает так много, что ничего не остается», - описывает она свою жизнь на среднюю в Эстонии пенсию в 460 евро. А многим приходится справляться на еще меньшие суммы.
В 2018 году в Европейском союзе не было другой такой страны, где доля стариков, живущих на пороге бедности, настолько велика, выяснилось из опубликованных в пятницу данных Евростата, или Департамента статистики Европейской комиссии.
Согласно статистике, живущим на пороге бедности, является такой человек, чей доход меньше 60 процентов государственной медианной зарплаты (по данным Налогово-таможенного департамента в четвертом квартале 2018 года медианная зарплата составляла 1058 евро, 60 процентов от которых – 635 евро). Прежде всего, составленная Евростатом таблица показывает именно неравенство доходов людей, и Эстония в этом смысле окрашена в Европе красным цветом. «Тут нет другой причины, кроме той, что у нас самая большая в Европе разница между медианной зарплатой и средней пенсией. Значительная», - сказал экономический советник президента Хейдо Витсур.
Богатые немецкие туристы
Во время разговора о пенсиях работавшая прежде костюмером в театре Валк воспоминает историю одной поездки: «Ездила в Тунис. Зимой большие люксовые гостиницы практически пустые, но, какое обслуживание, какое питание! Это была первая зарубежная поездка (за пределы бывшего Советского Союза – ред.). Это было диковинкой. Но, кто там жил? Немцы. Они могли на пенсию жить там всю зиму. Я смогла пробыть всего неделю». В 1990-х богатые европейские туристы ее очень потрясли.
Данные Евростата подтверждают ее слова и сейчас: в странах старой Европы финансовое положение стариков даже лучше, чем людей работоспособного возраста. Если в Европейском союзе в среднем нахождение на пороге бедности среди людей старше 65 лет составляло 15 процентов, то в Эстонии он более чем в три раза больше – 54 процента. В верхней части таблицы тон задают Восточная Европа и страны Балтии: за Эстонией следуют Латвия, Литва и Болгария.
Неожиданно самая маленькая доля находящихся на пороге бедности пенсионеров в Словакии. По оценке ученого-экономиста Витсура, Словакия является более-менее такой же богатой страной, как Эстония, и он не видит никаких причин, почему мы не можем улучшить свои позиции.
«Почему-то они смогли организовать свою жизнь так, чтобы доход большей части населения был выше 60 процентов медианной зарплаты», - сказал он и отметил, что чисто с точки зрения статистики достаточно того, что пенсии большей части пенсионеров составят, например, 62 процента от медианной зарплаты. «Больше ничего не нужно, чтобы стать самой солидарной страной Европы. Если бы у Эстонии была такая цель, средств для этого нашлось бы много».
Министр социальных дел Танель Кийк (Центристская партия) признал, что на протяжении десятилетий Эстонии очень мало вкладывала в благосостояние пенсионеров. Если, по данным Евростата, в Эстонии годовые пенсионные расходы составляют восемь процентов от ВВП, то в Европейском союзе – 13 процентов.
Получается, имеющей страсть к путешествиям Валк придется годами подхалтуривать на Ныммеской рынке, как она говорит сама. Побывавшая в советское время во всех союзных республиках Валк много путешествовала и по Европе, и теперь хочет съездить в Шотландию: «Вместе с музеями и прочим поездка обойдется в 1300 евро. Но только на грибах этой суммы не накопить. Летом продавала ягоды, а весной – черемшу».
Равная бедность
Жизнерадостная женщина откровенно рассказала о том, что прежде ей очень помогал теперь уже умерший муж, чья пенсия была намного больше, чем у нее: «Он был моряком, первым механиком на торговом судне, у него была хорошая пенсия».
Если в Европе большая разница между пенсиями мужчин и женщин – это обычно, то в Эстонии нет. И хотя гендерная разница в зарплатах, о которой так много говорится, не дает оснований для таких предположений, согласно последним статистическим данным мы являемся указывающими правильное направление: если в Европейском союзе мужчины получаются пенсию, которая в среднем на 30 процентов больше, чем у женщин, то в Эстонии эта разница в пользу мужчин составляет всего один процент.
«Формула расчета пенсий, которой мы пользовались до сих пор, была сосредоточена на отработанных годах», - объяснил Витсур, добавив, что рассчитывать пенсию на основании размера зарплат начали только недавно, и это еще не отразилось в статистике. По данным Евростата, выясняется и другое интересное противоречие: пенсии мужчин и женщин вроде бы равные, но женщины чаще живут на пороге бедности, чем мужчины. Если в среднем в Европейском союзе женщин-пенсинерок, живущих на пороге бедности, было на три-четыре процента больше, чем мужчин-пенсионеров, то в Эстонии этот показатель – 17 процентов. Еще больше этот показатель только в Литве.
Министр социальных дел Кийк считает, что в случае женщин риск выше, поскольку они дольше живут, и чаще остаются одни. Это – как и в случае Мелиты Валк – один из индикаторов попадания на порог бедности.
«У женщин лучше здоровье и больше продолжительность жизни. У них больше вероятность того, что в солидном возрасте они уже не будут работать и окажутся в зависимости от пенсии. 60 процентов от медианной зарплаты только на пенсии не получить. Это одна из причин, почему мы видим знаки минуса не в пользу женщин», - сказал министр. Он объяснил, что даже если пенсия мужчин и женщин сейчас одинаковая, общий доход средней женщины-пенсионерки часто меньше, чем у среднего мужчины-пенсионера. Дело в том, что пожилые мужчины чаще остаются на рынке труда и получают дополнительный доход, но их здоровье сдает раньше, чем они оказываются в ситуации, когда нужно жить только на одну пенсию.
Растущее неравенство
В пятницу в Кадриорге президент Керсти Кальюлайд сообщила, что из-за противоречий Конституции не провозгласит Закон о пенсионной реформе, и вернула закон обратно в парламент. Если бы пенсионная реформа прошла, то ситуация живущих на пороге бедности пенсионеров, по оценке Витсура, не улучшилась, скорее продолжило расти статистическое неравенство между мужскими и женскими пенсиями: «Мужские пенсии явно пойдут по тому же пути, что и в остальной Европе».
Витсур объяснил, что одним из факторов является то, что у мужчин в среднем выше зарплаты, поэтому у них на второй ступени накоплено больше денег. Кроме того, на рост неравенства повлияет новая формула первой ступени, которая больше учитывает прежние доходы. В то же время, Витсур отметил, что неравенство будет расти и среди самих мужчин».
«Те, кто не видит будущего у пенсионных ступеней, или у кого никогда нет денег, явно заберут часть или все деньги. А пенсии тех, у кого денег хватает, и кто вкладывается в третью ступень, будут сильно расти», - сказал он, добавив, что реальное влияние реформы можно будет оценить через 15-20 лет.
Министр социальных дел Кийк согласился, что через пять-десять лет разница в пенсиях увеличится: «Видно, что разница в пенсиях растет, но в длительной перспективе, благодаря солидарному изменению пенсионной ступени и снижению разницы в зарплатах, она опять начнет снижаться».
Доля находящихся на пороге бедности пенсионеров из-за реформы должна скорее снизиться, прежде всего, за счет внеочередного повышения пенсий. Учитывая, что в последний раз пенсии во внеочередном порядке подняли на семь евро, в ближайшие годы Эстония из красной зоны Европы не выйдет.
«Если возьмем нынешних стариков и договор нынешнего правительства: социальный налог, который поступит от людей, решивших забрать деньги из второй ступени, пойдет на внеочередное повышение пенсий, то доходы нынешних пенсионеров вероятнее всего увеличатся. А будущее нынешних работающих людей зависит от них самих», - сказал министр.
Доля пенсионеров, живущих на пороге бедности
1. Эстония 54%
2. Латвия 50%
3. Литва 41%
В среднем по ЕС 15%
25. Греция 9%
26. Франция 8%
27. Словакия 6%
Разница пенсий у мужчин и женщин
1. Люксембург 43%
2. Мальта 42%
3. Нидерланды 40%
В среднем по ЕС 30%
25. Словакия 8%
26. Дания 7%
27. Эстония 1%