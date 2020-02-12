От безработного жителя социального дома Кохтла-Ярве город требует оплатить снос его прежнего жилья

Житель социального дома Кохтла-Ярве Александр Гаврилов получил от городского управления уведомление, что должен будет заплатить 2500 евро за снос своего прежнего жилья - давно заброшенной хрущевки, жители которой разъехались после того, как в доме за долги отключили отопление, а потом воду, газ и электричество. Мужчина, который после этого был признан судом банкротом и теперь живет на пособие по инвалидности, пытается оспорить решение, выполнить которое он в любом случае не сможет.
С жильем не везет
Александр Гаврилов родился в Кохтла-Ярве и жил в доме, который здесь называли “гармошкой”. На его месте сейчас находится торговый центр Vironia. В 2000-х годах городские власти расселяли жителей, свободных квартир уже тогда было много, и Александр Гаврилов выбрал квартиру на ул. Вахтра, рядом со школой. Впоследствии он приватизировал эту квартиру, а в доме появилось квартирное товарищество. Но люди уезжали из города, и многие соседние квартиры пустовали.
Как писал Rus.Postimees со ссылкой на “Северное побережье”, отопление в доме впервые не дали осенью 2015 года из-за долга в 5,5 тысяч евро. В долгах были 10 квартир из 32. На следующий год трубы и радиаторы полопались. Лишившись отопления, жители стали разъезжаться активнее. Но семь человек боролись с холодом с помощью электрических обогревателей до марта 2016 года. Они бросили свои квартиры, лишь когда в доме отключили электричество.
“Долги накопились в связи с тем, что квартиры стояли пустые, за них никто не платил, - рассказал владелец одной из квартир Александр Гаврилов. - Они были скуплены на аукционе фирмами. Сначала тепло отключили, потом воду, газ… когда свет выключили, уже невозможно было жить”.
Александр не в курсе, где теперь живут его бывшие соседи. Лишь об одной женщине он знает, что с финансовой помощью родителей ей удалось купить другую квартиру.
Когда в квартире уже невозможно было жить, Александр Гаврилов еще продолжал выплачивать кредит - 200 тысяч крон он брал в банке на ремонт этой самой квартиры. Пришлось обратиться к Арне Берендсену, директору Центра социальной опеки Кохтла-Ярве, который предоставил комнату в социальном доме.
Многие вещи пришлось оставить в заброшенном доме, поскольку некуда было их вывозить. Можно было бы поднять даже относительно новый ламинат, постеленный во время ремонта, но хранить его всё равно было негде, рассуждает Александр.
Он благодарен, что комнату ему предоставили “с евроремонтом”, после чего три года он жил нормально, пока не начались новые напасти. В социальном доме в октябре прошлого года случился пожар, и комната Александра тоже пострадала. В январе этого года - снова пожар, в котором погиб вахтер социального дома. Комната виновницы пожара была ровно над комнатой Александра, и во время тушения его комнату залило водой.
И вот на фоне этих несчастий Александр Гаврилов получил извещение, что должен либо отремонтировать, либо снести свое прежнее жилье - четырехэтажную хрущевку.
Потребовали снести за свой счет
После того, как дом был заброшен, в нем поработали мародеры - унесли, что можно было. В доме случались пожары, и местные власти заложили блоками входы в подъезды, ликвидировали вход в подвал. При этом, крыша дома частично разрушена, и листы шифера время от времени падают вниз. Рядом, в здании бывшей школы, расположен Дом творчества, в который каждый день ходят дети, и разрушающийся дом представляет для них опасность.
Парадоксально, но в январе 2018 года в уже полностью заброшенном доме государство сформировало квартирное товарищество, как того требовал вступавший в силу закон. Общего собрания в товариществе по понятным причинам не было, а значит, у КТ нет членов правления. В Коммерческом регистре указано, что по всем вопросам КТ могут представлять только все собственники квартир совместно.
В 2018 году эксперты исследовали здание и отметили проблемы - какая квартира сгорела, в какой стоят лужи. Конструкции дома амортизированы, крыша отсутствует, установили эксперты.
После экспертизы Александр Гаврилов как один из собственников, получил от горуправы предписание полностью снести четырехэтажное здание до конца 2019 года. За неисполнение ему грозил штраф в размере 100 евро.
Чиновники также напомнили Гаврилову, что он имеет право отказаться от своей собственности.
“Я хотел передать квартиру городу, так как она ничего не стоит. Но город отказался ее принять”, - рассказал Гаврилов.
По его словам, после этого он хотел подарить квартиру государству, но не получил ответа на свое заявление. Возможно, документы он оформлял неправильно, ведь многим жителям Кохтла-Ярве это удалось.
В январе 2020 года из городского управления пришло дополнение к старому предписанию: раз собственники не снесли дом, город решил снести его за свой счет, а расходы (около 80 000 евро) поделить солидарно между собственниками всех квартир. Александр Гаврилов в этом случае должен будет заплатить около 2500 евро.
Живет на 200 евро в месяц
Александр получает пенсию по инвалидности в размере 243 евро, около 40 евро в месяц уходит на лекарства. Постоянной работы у мужчины нет, и найти ее тяжело, особенно, учитывая, что врач после курса реабилитации не советует поднимать больше двух килограмм из-за проблем со спиной.
После вынужденного переселения из квартиры в общежитие суд объявил Александра Гаврилова банкротом и списал остаток по банковскому кредиту на ремонт квартиры. Судья знал, что квартира находится у мужчины в собственности, но оценил ее стоимость в 0 евро, поэтому наличие собственности не помешало объявить о банкротстве.
Гаврилов готовит письменное возражение на решение муниципалитета. Сейчас мужчина проходит обучение от Кассы по безработице, сотрудницы этого учреждения помогают ему писать документы в горуправление и просто переводят предписания с эстонского. Без их помощи мужчина не справился бы с официальной перепиской.
Он не отчаивается и вообще описывает ситуацию на удивление спокойно. Найти 2500 евро на снос заброшенной четырехэтажки ему всё равно негде, говорит Александр.