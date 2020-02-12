От безработного жителя социального дома Кохтла-Ярве город требует оплатить снос его прежнего жилья

С жильем не везет

Александр Гаврилов родился в Кохтла-Ярве и жил в доме, который здесь называли “гармошкой”. На его месте сейчас находится торговый центр Vironia. В 2000-х годах городские власти расселяли жителей, свободных квартир уже тогда было много, и Александр Гаврилов выбрал квартиру на ул. Вахтра, рядом со школой. Впоследствии он приватизировал эту квартиру, а в доме появилось квартирное товарищество. Но люди уезжали из города, и многие соседние квартиры пустовали.

Как писал Rus.Postimees со ссылкой на “Северное побережье”, отопление в доме впервые не дали осенью 2015 года из-за долга в 5,5 тысяч евро. В долгах были 10 квартир из 32. На следующий год трубы и радиаторы полопались. Лишившись отопления, жители стали разъезжаться активнее. Но семь человек боролись с холодом с помощью электрических обогревателей до марта 2016 года. Они бросили свои квартиры, лишь когда в доме отключили электричество.

“Долги накопились в связи с тем, что квартиры стояли пустые, за них никто не платил, - рассказал владелец одной из квартир Александр Гаврилов. - Они были скуплены на аукционе фирмами. Сначала тепло отключили, потом воду, газ… когда свет выключили, уже невозможно было жить”.

Александр не в курсе, где теперь живут его бывшие соседи. Лишь об одной женщине он знает, что с финансовой помощью родителей ей удалось купить другую квартиру.

Заброшенный дом на ул. Вахтра в Кохтла-Ярве: в крыше зияют дыры. ФОТО: Николай Андреев

Когда в квартире уже невозможно было жить, Александр Гаврилов еще продолжал выплачивать кредит - 200 тысяч крон он брал в банке на ремонт этой самой квартиры. Пришлось обратиться к Арне Берендсену, директору Центра социальной опеки Кохтла-Ярве, который предоставил комнату в социальном доме.

Многие вещи пришлось оставить в заброшенном доме, поскольку некуда было их вывозить. Можно было бы поднять даже относительно новый ламинат, постеленный во время ремонта, но хранить его всё равно было негде, рассуждает Александр.

Он благодарен, что комнату ему предоставили “с евроремонтом”, после чего три года он жил нормально, пока не начались новые напасти. В социальном доме в октябре прошлого года случился пожар, и комната Александра тоже пострадала. В январе этого года - снова пожар, в котором погиб вахтер социального дома. Комната виновницы пожара была ровно над комнатой Александра, и во время тушения его комнату залило водой.

И вот на фоне этих несчастий Александр Гаврилов получил извещение, что должен либо отремонтировать, либо снести свое прежнее жилье - четырехэтажную хрущевку.

Хотя двери в заброшенный дом замурованы, в окна первого этажа несложно забраться. ФОТО: Николай Андреев

Потребовали снести за свой счет