«До поворота было две полосы, а потом стало три»: в полиции напомнили, как правильно совершать маневр

В полиции сразу же оговорились, что подобные ситуации законом не регулируются, поэтому ответ можно считать рекомендацией.

«Если имеющиеся знаки или разметка не указывают, как именно следует совершать поворот, следует руководствоваться следующим принципом: совершающий поворот из левой полосы автомобиль по завершении маневра должен оказаться в самой левой полосе», - сообщили в полиции.

Стражи правопорядка упомянули два места в Таллинне, где водители испытывают сложности при совершении поворота. В качестве примера был приведен поворот с улицы Тулика на Палдиское шоссе, а также поворот с улицы Техника на улицу Эндла. Здесь после поворота вместо двух полос становится три. Самая правая — полоса общественного транспорта, которой можно пользоваться лишь при определенных условиях. Получается, что поворачивающий из левой полосы автомобиль должен учитывать, что транспортное средство, находящееся в правой полосе, будет поворачивать в среднюю полосу.

С похожими проблемами водители сталкиваются и на перекресте Таммсааре-теэ и бульвара Сыпрузе.

Полицейские напомнили, что Закон о дорожном движении не запрещает водителю, поворачивающему из левой полосы, после поворота занять среднюю полосу, но в этом случае водитель должен убедиться в безопасности маневра, а также пропустить находящийся в правой полосе автомобиль. Перед совершением маневра необходимо надлежащим образом использовать указатель поворота.

«Залог безопасного движения – вежливость водителя, умение учитывать поведение других участников движения. Также водитель должен делать все от него зависящее, чтобы не блокировать движение, не подвергать опасности людей, имущество и окружающую среду. Надо всегда помнить, что ошибиться может каждый.

В полиции призывают сообщать о сложных перекрестках или о дорожных ситуациях, которые требуют дополнительного разъяснения. Вопрос можно задать на страничке Центра надзора за дорожным движением в соцсети Facebook.