Мэр Нарвы: опрос о новом доме попечения - это не дискриминация, а попытка избежать ее

Как уже писал Rus.Postimees, компания Hoolekandeteenused хочет на европейские средства построить в Нарве дом попечения для людей с психическими расстройствами. Идея такого дома заключается в том, что его жители будут под присмотром специалистов, но не будут изолированы от общества - смогут свободно ходить по улицам, посещать магазины, культурные и медицинские учреждения. Управа запустила электронный опрос населения, спрашивая у жителей, можно ли строить такой дом в городе, и если да, то в каком именно месте?

Председатель правления Hoolekandeteenused Маарьо Мяндмаа назвал такую постановку вопроса дискриминацией по отношению к людям с особыми потребностями, которая нарушает Конституцию. Вчера он сообщил, что подал жалобу на Нарву канцлеру юстиции и уполномоченному по вопросам гендерного равенства и равного обращения.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов написал сегодня открытое письмо Маарьо Мяндмаа, в котором заявил, что местное самоуправление таким образом, наоборот, выполняет свою конституционную обязанность - управлять местной жизнью, исходя из оправданных потребностей и интересов жителей города. Ссылаясь на Конституцию и Закон о местном самоуправлении, мэр пишет, что самоуправление должно иметь возможность принимать решения независимо от центральной власти. И проводить для этого исследования возможных проблем.

Опрос горожан, по словам мэра, нужен для того, чтобы обезопасить жителей дома попечения от дискриминации со стороны соседей:

“Необходимо, прежде всего, выяснить оптимальное местоположение дома попечения, потому что, смотря правде в глаза, жители дома попечения также приезжают из-за пределов местного сообщества, и их прием должен быть максимально беспроблемным, не только для нынешнего сообщества, но и также для новых членов сообщества. Это может оценить только местное сообщество и городское собрание как представительный орган жителей города Нарва.

Город Нарва не может допустить ситуацию, когда с самого начала наблюдается, так сказать, запрограммированное недовольство местных жителей по поводу расположения дома попечения и, как следствие, возможное уничижительное или даже дискриминационное поведение по отношению к жителям дома попечения.”.

При этом мэр пишет, что “нет никаких сомнений, что Нарве нужен новый дом попечения для людей с психическими расстройствами”.