Подкаст ⟩ «Как же бесит!» нехватка мест в школах
Это тринадцатый эпизод подкаста «Как же бесит!», в котором главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина и журналист Екатерина Павлова говорят о событиях и явлениях, которые цепляют, возмущают и просто бесят. С нами в студии вице-мэр Таллинна по вопросам образования Вадим Белобровцев.
Текст ниже – это лишь первые несколько минут подкаста, поэтому советуем слушать его полностью, нажав на кнопочку play или в приложении Spotify и Apple Podcasts.
Катя: Всем привет, я Екатерина Павлова.
Олеся: Здравствуйте, я Олеся Лагашина. И меня бесит то, как организована наша школьная система. Через две недели начинается прием заявлений в общеобразовательные школы, и то, как странно у нас все организовано, вызывает вопросы. Поэтому сегодня мы пригласили к нам вице-мэра Таллинна, отвечающего за сферу образования, Вадима Белобровцева.
Катя: Меня не бесит, потому что меня этот вопрос не касается. Мне казалось, все просто: пишешь заявление, отдаешь ребенка в школу и он там учится.
Вадим: Ага, а через 12 лет забираешь!
Олеся: И он выходит оттуда готовенький, желательно даже с дипломом.
Катя: И деньги сразу в дом приносит.
Вадим: Главное, потом его узнать через 12 лет, понять, что это все-таки твой ребенок.
Олеся: Не все так просто на самом деле. Я объясню, почему мы решили сделать этот подкаст. На днях в школе, куда мой ребенок ходит в подготовишку, прошло родительское собрание, на котором нам объяснили, как устроен процесс поступления ребенка в школу, когда и куда подавать заявление и как выяснить, в какую школу попадает ваше чадо. Так вот, меня несколько покоробило, что никто не гарантирует обучения на эстонском языке в ближайшей по месту жительства школе.
Вадим: Я даже больше скажу. Никто не может гарантировать обучение на любом языке в ближайшей по месту жительства школе. Как известно, у нас в очень многих школах дефицит мест, назовем это так. Я бы не сказал, что это очень большой дефицит, но школы у нас заполнены. Местами даже переполнены. Иногда желающих попасть в ту или иную школу оказывается больше, чем мест. Не знаю, как будет дальше, так как Таллинн растет постоянно и достаточно стремительно. Пока удается такие вопросы решать, во всяком случае мы обычно не сталкиваемся с ситуацией, когда родители оказываются у разбитого корыта, то есть им говорят, что их ребенку учиться негде. Такой ситуации просто быть не может. Но это факт, что существуют школы, куда попасть не так просто, как в другие. Именно в силу того, что желающих попасть в них гораздо больше и зачастую все они живут как раз в том районе, о котором мы говорим.
Катя: Как хорошо, что Вадим не стал отпираться. Мне казалось, что он придет и скажет: "Нет у нас такой проблемы, все ложь".
...
Олеся: Нам часто говорят, что русские родители сами не хотят никуда интегрироваться, не отдают детей в эстонские школы, но по факту мы сталкиваемся с тем, что бывает невозможно отдать учиться ребенка на эстонском языке. Описываю конкретный пример. У знакомой дочь ходила в русский детсад, но она хочет, чтобы ребенок получил образование на эстонском. Она попыталась отдать ребенка в подготовишку в класс языкового погружения в соседнюю ласнамяэскую школу. Ее туда не взяли, поскольку классы переполнены. Что она делает? Она перевела ее в эстонский детсад и отдала в подготовишку в другой русской школе, где классов погружения больше, но очень далеко от дома. Теперь она хочет попытаться отдать ее в ту самую школу, куда их уже однажды не взяли, в первый класс с погружением, но ей говорят, что никаких гарантий нет, потому что все переполнено. И вот она в панике мечется между завучем и директором, пытаясь выбрать будущее для своей дочери на эстонском языке.
Продолжение слушайте в подкасте! Далее:
- Как город пытается решить проблему нехватки мест в школах?
- Вскоре понадобится строить новые школы: но где - и кто там будет работать?
- Почему класс языкового погружения есть не во всех школах?
- Куда обращаться, если ребенка срочно надо переводить в другую школу?
Предыдущий подкаст на тему «Как же бесит чайлдфри: почему женщины не рожают и должны ли?» можно прослушать здесь.
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