«Мне очень жаль»: житель Таллинна, потерявший сознание за рулем и совершивший тяжелое ДТП, обратился к людям

12 февраля около 18.20 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП на Пирита-теэ. По предварительным данным, в лобовое столкновение попал автомобиль Nissan Juke и Subaru Legacy, писал Rus.Postimees.

Работавший на месте происшествия полицейский рассказал, что, вероятно, водитель Nissan ехал по Пирита-теэ в направлении центра города, но в какой-то момент двигавшийся в противоположном направлении автомобиль Subaru пересек разделительную полосу, что привело к лобовому столкновению.

Elu24 опубликовал послание попавшего в ДТП Йоонаса Пяренсона.

«Неделю назад в конце рабочего дня я не знал, что я завершу его вырезанный спасателями из обломков автомобиля в отделении экстренной медицинской помощи. Жизнь непредсказуема. К счастью, я остался жив и от всего сердца желаю всего самого наилучшего другим пострадавшим», - начал свой пост Пяренсон.

Он сообщил, что к написанию этого сообщения его подтолкнуло желание, во-первых, поблагодарить всех причастных, во-вторых, поделиться информацией из первого источника — что произошло и почему, а в-третьих, попытка призвать задуматься о самом важном в жизни — надо наслаждаться каждым моментом и заботиться о близких.

«12 февраля попал в водоворот событий, которые изменили мой мир. С работы домой я в тот день не доехал. Меня впереди ждала одна трагическая авария в Пирита. Как это все произошло? Посреди поездки я почувствовал странное покалывание в левой руке. Это было что-то необычное. Неожиданное и с нарастающей силой. Я быстро подумал, что должен свернуть в левый свободный ряд и остановиться, заглушить мотор. Повернуть налево успел, а потом...дальше уже ничего не помню, потерял сознание», - рассказывает водитель.

Он отмечает, что никогда в своей жизни раньше он не терял сознание. Это бы первый раз.

По его словам, он пришел в сознание когда уже работали спасатели и медики скорой помощи. «Тяжело было поверить, что это действительно произошло. Со мной. Как? Почему? Известно, что произошло лобовое столкновение и во втором автомобиле были две молодые женщины. Я от всего сердца надеюсь, что они полностью поправятся! - пишет он. - Я пытался через официальные каналы добраться до них, чтобы сказать, как мне жаль и попросить прощения. Но правила защиты личных данных оберегают нас...даже в таких случаях, когда хочется напрямую поговорить по-человечески».

«Что все-таки произошло? Неизвестно, почему я потерял сознание. Это не был инфаркт или инсульт», - рассказывает он, отмечая, что прошел обследования в Северо-Эстонской региональной больнице, но врачи ничего не обнаружили.