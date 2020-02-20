«Мне очень жаль»: житель Таллинна, потерявший сознание за рулем и совершивший тяжелое ДТП, обратился к людям

На прошлой неделе в Пирита произошло тяжелое ДТП, в котором пострадали трое. «Произошло лобовое столкновение и во втором автомобиле было две молодых женщины. Я от всего сердца надеюсь, что они полностью поправятся!» - написал один из участников ДТП в Facebook.
12 февраля около 18.20 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП на Пирита-теэ. По предварительным данным, в лобовое столкновение попал автомобиль Nissan Juke и Subaru Legacy, писал Rus.Postimees.
Работавший на месте происшествия полицейский рассказал, что, вероятно, водитель Nissan ехал по Пирита-теэ в направлении центра города, но в какой-то момент двигавшийся в противоположном направлении автомобиль Subaru пересек разделительную полосу, что привело к лобовому столкновению.
Elu24 опубликовал послание попавшего в ДТП Йоонаса Пяренсона.
«Неделю назад в конце рабочего дня я не знал, что я завершу его вырезанный спасателями из обломков автомобиля в отделении экстренной медицинской помощи. Жизнь непредсказуема. К счастью, я остался жив и от всего сердца желаю всего самого наилучшего другим пострадавшим», - начал свой пост Пяренсон.
Он сообщил, что к написанию этого сообщения его подтолкнуло желание, во-первых, поблагодарить всех причастных, во-вторых, поделиться информацией из первого источника — что произошло и почему, а в-третьих, попытка призвать задуматься о самом важном в жизни — надо наслаждаться каждым моментом и заботиться о близких.
«12 февраля попал в водоворот событий, которые изменили мой мир. С работы домой я в тот день не доехал. Меня впереди ждала одна трагическая авария в Пирита. Как это все произошло? Посреди поездки я почувствовал странное покалывание в левой руке. Это было что-то необычное. Неожиданное и с нарастающей силой. Я быстро подумал, что должен свернуть в левый свободный ряд и остановиться, заглушить мотор. Повернуть налево успел, а потом...дальше уже ничего не помню, потерял сознание», - рассказывает водитель.
Он отмечает, что никогда в своей жизни раньше он не терял сознание. Это бы первый раз.
По его словам, он пришел в сознание когда уже работали спасатели и медики скорой помощи. «Тяжело было поверить, что это действительно произошло. Со мной. Как? Почему? Известно, что произошло лобовое столкновение и во втором автомобиле были две молодые женщины. Я от всего сердца надеюсь, что они полностью поправятся! - пишет он. - Я пытался через официальные каналы добраться до них, чтобы сказать, как мне жаль и попросить прощения. Но правила защиты личных данных оберегают нас...даже в таких случаях, когда хочется напрямую поговорить по-человечески».
«Что все-таки произошло? Неизвестно, почему я потерял сознание. Это не был инфаркт или инсульт», - рассказывает он, отмечая, что прошел обследования в Северо-Эстонской региональной больнице, но врачи ничего не обнаружили.
«По словам врачей, нет основания полагать, что это может повториться. Месяц не буду ходить на работу, чтобы оправиться от серьезного повреждения ноги. За руль также не сяду минимум полгода», - сообщил он.