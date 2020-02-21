Читатель: на эстонско-российской границе не пропускают ни пешеходов, ни машины. Что произошло?

Около полудня погранпункты в Нарве и Ивангороде работали уже нормально, очереди из автомобилей и пешеходов были даже меньше обычного. Но ближе в часу дня снова возникла задержка на выезде из Эстонии.

Андрус Тамм, исполнительный директор АО Transservis-N, которое организует в Нарве очередь на выезд из Эстонии, сообщил, что небольшие задержки, особенно утром и днем, сейчас происходят часто. Причиной он считает изменения в таможенных правилах, из-за которых на оформление машин уходит больше времени.

По словам Тамма, полной остановки этим утром на эстонской стороне не было, но если обычно за час границу проезжает около 25 машин, то с 9 до 10 часов с площадки ожидания в сторону границы выехало только 18 машин, а с 10 до 11 часов - только восемь машин.

Как ранее предупреждали пограничники, на эти длинные выходные очереди будут больше, чем обычно. В России 23 февраля празднуют День защитника отечества, а поскольку в этом году он выпадает на воскресенье, то понедельник, 24 февраля в РФ объявлен выходным днем. В Эстонии 24 февраля также государственный праздник и выходной день, поскольку отмечается День независимости.