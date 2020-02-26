Морозко запил: чем грозит внезапное похолодание после теплой зимы

В этом году зима словно и не наступила, но связано ли это напрямую с изменением климата? Дать точный ответ на этот вопрос довольно сложно. За последние шестьдесят лет средняя температура на планете поднялась примерно на один градус, к тому же аномально теплые зимы бывали и раньше. Как необычно теплая зима влияет на садовые растения? Как их обезопасить и в чем заключается скрытая угроза? Обо всем этом Rus.Postimees рассказала сотрудник Тартуского ботанического сада Олеся Эскуэр.

Природа в недоумении

«По данным синоптиков, теплые зимы бывали и в прежние времена, но сейчас участились. У нас в Ботаническом саду зацвели растения, которые обычно цветут в марте. Уже в середине января распустились, например, морозник черный (Helleborus niger L.) и печеночница благородная (Hepatica nobilis Mill.). У многих луковичных растений уже появляются листья. Обычно это происходит в марте, а в этом году — уже в январе. Безусловно, это очень рано — сбился цикл. Мороза практически не было, и земля не промерзла», — рассказывает садовод. У роз уже в январе раскрылись почки и появились зеленые листья, а у сортов эрики травянистой (Erica carnea L.) в вересковом саду, цветочные почки у которой образуются осенью, кое-где уже раскрылись цветочные бутоны. Лещина обыкновенная (Corylus avellana L.) тоже зацвела — на деревьях уже есть цветки.

Все бы ничего, но морозы могут еще грянуть - и именно это в ближайшее время обещают синоптики, прогнозирующие ночные заморозки до -10 градусов, - и тогда цветам не поздоровится: уже проснувшиеся растения, у которых распустились почки, появились листья и началось цветение, неминуемо пострадают. По словам садовода, сильный мороз навредит проснувшимся раньше времени растениям и может снизить их декоративность в этом сезоне. «А кустам роз, возможно, нужно будет провести более сильную весеннюю обрезку», — предупреждает Олеся Эскуэр.

Одни сорта роз цветут в течение всего сезона, а другие — короткое время или дважды в сезон, в последнем случае после того, как первое пышное цветение заканчивается, растение понемногу набирается сил и зацветает еще раз. По словам садовода, и те, и другие, если не грянут морозы, в этом году зацветут раньше. «За счет этого может увеличиться период цветения тех сортов, которые цветут в течение всего вегетационного периода», — отмечает она. То же относится и ко многим другим растениям.

Как позаботиться о садовых растениях