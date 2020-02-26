Морозко запил: чем грозит внезапное похолодание после теплой зимы

Нынешний январь был самым теплым за последние шестьдесят лет. Особенно зависят от капризов природы садоводческий цикл и будущие урожаи.
В этом году зима словно и не наступила, но связано ли это напрямую с изменением климата? Дать точный ответ на этот вопрос довольно сложно. За последние шестьдесят лет средняя температура на планете поднялась примерно на один градус, к тому же аномально теплые зимы бывали и раньше. Как необычно теплая зима влияет на садовые растения? Как их обезопасить и в чем заключается скрытая угроза? Обо всем этом Rus.Postimees рассказала сотрудник Тартуского ботанического сада Олеся Эскуэр.
Природа в недоумении
«По данным синоптиков, теплые зимы бывали и в прежние времена, но сейчас участились. У нас в Ботаническом саду зацвели растения, которые обычно цветут в марте. Уже в середине января распустились, например, морозник черный (Helleborus niger L.) и печеночница благородная (Hepatica nobilis Mill.). У многих луковичных растений уже появляются листья. Обычно это происходит в марте, а в этом году — уже в январе. Безусловно, это очень рано — сбился цикл. Мороза практически не было, и земля не промерзла», — рассказывает садовод. У роз уже в январе раскрылись почки и появились зеленые листья, а у сортов эрики травянистой (Erica carnea L.) в вересковом саду, цветочные почки у которой образуются осенью, кое-где уже раскрылись цветочные бутоны. Лещина обыкновенная (Corylus avellana L.) тоже зацвела — на деревьях уже есть цветки.
Все бы ничего, но морозы могут еще грянуть - и именно это в ближайшее время обещают синоптики, прогнозирующие ночные заморозки до -10 градусов, - и тогда цветам не поздоровится: уже проснувшиеся растения, у которых распустились почки, появились листья и началось цветение, неминуемо пострадают. По словам садовода, сильный мороз навредит проснувшимся раньше времени растениям и может снизить их декоративность в этом сезоне. «А кустам роз, возможно, нужно будет провести более сильную весеннюю обрезку», — предупреждает Олеся Эскуэр.
Одни сорта роз цветут в течение всего сезона, а другие — короткое время или дважды в сезон, в последнем случае после того, как первое пышное цветение заканчивается, растение понемногу набирается сил и зацветает еще раз. По словам садовода, и те, и другие, если не грянут морозы, в этом году зацветут раньше. «За счет этого может увеличиться период цветения тех сортов, которые цветут в течение всего вегетационного периода», — отмечает она. То же относится и ко многим другим растениям.
Как позаботиться о садовых растениях
Зимой некоторые из растений следует укрывать, чтобы избежать их повреждения. В Тартуском ботаническом саду для этой цели используется в основном торф, но можно пустить в ход и другие материалы, сгодится даже обычная земля. На зиму растения укрывают еловым лапником, который помогает накопить снег, защищающий от сильного мороза. При отсутствии же снега лапник не выполняет функцию защиты, в этом случае нужно использовать торф, песок или землю.
«Важно, чтобы растения благополучно перезимовали и радовали нас в следующем сезоне. Сорта крупноцветковых клематисов необходимо в нашем климате укрывать на зиму, но при такой теплой зиме, как в этом году, в этом необходимости нет. Если же в прогнозе будут сильные морозы, зону корневой шейки стоит укрыть слоем торфа, песка или почвы в 20-30 см», — рассказывает специалист.
Впрочем, розы, даже накрытые, в случае раннего появления у них почек при наступлении сильных морозов окажутся уязвимыми. Весной придется сделать им более сильную обрезку и ждать появления новых побегов из спящих почек, находящихся в районе корневой шейки. Однако такой теплой зимой многие решили розы вообще не укрывать, как и остальные требующие укрытия растения.
Вредители и возбудители болезней
Еще одна головная боль садоводов, которую преподнесет необычайно теплая зима, — это вредители и болезни растений. «Теплая зима увеличивает их шансы на перезимовку. При сильных морозах земля промерзает, что приводит к частичной гибели популяции вредителей и возбудителей болезней, перезимовывающих в земле или на остатках растений. При теплой погоде они хорошо переживут зиму, и весной, когда солнышко прогреет воздух, большая часть из них активизируется снова, что создаст дополнительные проблемы садоводам. Тогда придется прибегать к методам защиты растений», — отмечает садовод.
Именно потому, что у нас, как правило, сильные морозы убивают часть вредителей и патогенов, в нашем климате с ними меньше проблем, чем на юге.
Эскуэр отмечает, что, согласно прогнозам ученых, если в будущем будет повышаться средняя годовая температура, может увеличиться распространение бактериальных гнилей, а также грибкового заболевания — фузариоза, которые могут поражать различные полевые и садовые культуры, нанося вред как количеству, так и качеству урожая. Также станет больше вредителей, которые уже имеются в нашем климате, таких, как тля и паутинный клещ, которые питаются растительными соками. Тля, высасывая сок, выделяет яд, из-за которого листья растений скручиваются, деформируются и отмирают. Специалист указывает еще на одну опасность — могут появиться новые вредители, характерные для более теплого климата, которых до этого в нашем регионе не было. А стало быть, рассчитывать на хорошие урожаи не приходится, и цены на местную сельхозпродукцию тоже могут нас удивить.