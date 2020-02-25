В марте детский центр “Матвейка” останется без основного дохода, но шанс на спасение появился

Формально, Центр развития “Матвейка” долгов перед городом не имеет, и мог бы просить деньги для кружка танцев в инвалидных колясках. Но, объяснила Рита Тернос, вся городская поддержка кружка уходила на зарплату хореографов из Петербурга. Они работают в Эстонии по краткосрочной рабочей визе, и виза выдана для работы в Pereprojekt, а не в Центре развития “Матвейка”.

Елена Пахомова заявила, что хореографов можно было бы найти в Нарве или в другом городе Эстонии.

“То, что упустили возможность получить деньги, это неправильно. Нужно было ходатайствовать. Родители обеспокоены, хотят сохранить кружок, - сказала она. - Я думаю, городской управе нужно рассмотреть возможность открыть такой кружок на базе Дома детского творчества, открыть ставку хореографа, и тогда город будет полностью оплачивать этот кружок. Родители сказали мне, что им всё равно, где заниматься”.

Тупик или свет в конце тоннеля?

По словам Елены Васильевой, городской проект по финансированию опорных лиц весной будет продолжен, и город будет сотрудничать с “Матвейкой”. В то же время, в аналогичном государственном проекте “Матвейка” прекращает участвовать уже в марте - на фоне скандалов последних месяцев в НКО Päikesekiir решили не заказывать больше эту работу у “Матвейки”.

“То есть, фактически, мы лишаемся всех наших доходов”, - подытожила изменения Рита Тернос.

Алексей Евграфов попросил Риту Тернос рассказать, что она планирует делать после этого, и, не получив четкого ответа, заметил, что “Матвейка” находится в тупике и не видит, куда двигаться дальше. Рита Тернос с этим, в общем, согласилась.

“Для нас однозначно ясна картина - ваша организация городу нужна и приносит большую пользу. Мы этот вопрос даже не обсуждаем. Мы обсуждаем, как сохранить организацию”, - заявил Алексей Евграфов.

“Мы могли бы и дальше оказывать услугу опорного лица городу. Нам очень нравится заниматься с детьми деятельностью по интересам”, - рассказала Рита Тернос.

Самым удачным примером такой деятельности она назвала, как раз, кружок инклюзивного танца, в котором занимаются 17 детей, из которых 5 - здоровые.

Административный руководитель Департамента городского хозяйства Александр Перескока рассказал, что, возможно, взяв на себя слишком много, предлагал основателям детского центра выход из долгового кризиса: Pereprojekt расторгает договор аренды, после чего новое юрлицо - Центр развития “Матвейка” - просит эти же помещения у города.

Сергей Середницкий сказал, что он с супругой воспринял эту идею, как инициативу чиновника, не одобренную руководителем. Однако, мэр Нарвы сказал на это, что управа готова пойти на подобную схему.

По словам мэра, у него есть для “Матвейки” предложение и по зданию детсада на ул. Мыйза, и по помещениям на ул. Линда, 4, которые центр занимал раньше. Но перед тем, как озвучивать эти предложения, он хотел бы получить от Риты Тернос хотя бы набросок плана - как действовать после того, как в марте у “Матвейки” исчезнет основной доход.

Мэр также не исключил, что город может каким-то образом списать долг НКО Pereprojekt.