В марте детский центр “Матвейка” останется без основного дохода, но шанс на спасение появился

Основатели нарвского центра для детей-инвалидов “Матвейка”, родители детей, которые его посещают, и руководители города собрались 25 февраля на круглый стол, чтобы обсудить ситуацию. Это уже шаг вперед, поскольку ранее стороны общались, в основном, через прессу. “Матвейка” располагается в здании бывшего детсада, аренду которого оплачивать не в состоянии. При том, что долги перед городом копятся с 2018 года, в марте у центра заканчивается крупный договор на оказание услуг опорного лица - а это основной доход организации. На этом фоне наиболее известную в городе деятельность “Матвейки” - кружок танцев в инвалидных колясках - теперь предлагают отобрать в пользу муниципального Дома детского творчества.
Долги растут, доходы - исчезают
Вчера детскому центру “Матвейка” исполнилось восемь лет. Как уже писал Rus.Postimees, раньше НКО Pereprojekt (юридически так называется центр “Матвейка”) бесплатно арендовал муниципальные помещения на ул. Линда. Но в 2018 году детский центр переехал в гораздо большие и гораздо более дорогие помещения - бывший детский сад на ул. Мыйза. По словам руководителя детского центра Риты Тернос, отопление старого садика оказалось вдвое дороже, чем она рассчитывала. Хотя здание используется для различных кружков, физкультуры и развивающих занятий почти полностью, его содержание оказалось для организации неподъемным.
При этом, изменить условия аренды управа не имеет права, поскольку НКО Pereprojekt выиграло право аренды на открытом конкурсе, в котором было единственным участником.
Рита Тернос объяснила, что решилась на переезд, когда “Матвейка” включился в проект Министерства социальных дел. В рамках проекта дети с глубокой или тяжелой степенью недуга могут получать услуги опорного лица - работники провожают их в школу, к врачам, в кружки, когда родители не могут этого сделать из-за занятости на работе. В Ида-Вирумаа госпоставку на эти услуги выиграла НКО Päikesekiir, которая выбрала одним из непосредственных исполнителей услуг в Нарве “Матвейку”.
“Когда мы подключились к проекту, у нас было около 20 детей, - рассказала на круглом столе во вторник Рита Тернос. - Призыв руководителей проекта был такой - нужно охватить как можно больше детей. Таких детей в Нарве много, а был охвачен очень небольшой процент”.
Но вскоре после переезда “Матвейки” руководство проекта запретило принимать в проект новых детей - активность некоммерческих организаций по всей Эстонии оказалась такой большой, что денег на оплату работы всех опорных лиц могло не хватить. То есть, в новом здании не только расходы оказались больше запланированных, но и доходы - меньше ожидаемых.
Делают одно дело, но договориться не могут
Общение городских властей и центра “Матвейка” не ладится уже больше двух лет. Рита Тернос отмечает, что первые пять лет организация не просила финансовой помощи от города (но, замечают чиновники, получала помещения в аренду бесплатно), а когда эта помощь понадобилась, городские власти в ней отказали под надуманным предлогом. При этом в неофициальных разговорах представители власти объясняли ей, что на финансирование рассчитывать не стоит.
Мэр Нарвы Алексей Евграфов просил назвать конкретные имена, но Рита Тернос от перечисления имен уклонилась, сказав только, что один из таких неофициальных разговоров был с Алексеем Вороновым.
В Нарве есть еще одна организация, которая за городской или государственный счет оказывает услуги детям-инвалидам - Дневной центр “Лад”. В правление “Лада” входит Елена Пахомова - депутат и председатель стратегической комиссии горсобрания, которая готовит городской бюджет. Родители детей из “Матвейки” на круглом столе говорили, что эта организация живет на городские деньги и не встречает проблем с финансированием. И.о. директора “Лада” Татьяна Григорова ответила на это, что из 300 тысяч евро бюджета организации, из городской казны приходит менее 90 тысяч, остальное поступает из различных проектов, как и в “Матвейке”.
По версии городских властей, центр “Матвейка” с опозданием подал ходатайство в 2018 году и вообще не просил о финансовой помощи в 2019 году. Рита Тернос объясняла это тем, что она была уверена - просить помощь бессмысленно.
Кроме того, что работники “Матвейки” оказывают услуги опорного лица по заказу государства, такую же работу для семи маленьких нарвитян они делают по заказу города (хотя и в данном случае деньги приходят от государства). Директор Департамента социальной помощи и член управы Елена Васильева отмечает, что за прошлый год заказанная работа была выполнена только на 54%, и неиспользованные деньги пришлось вернуть государству.
По словам Риты Тернос, дети с особыми потребностями часто болеют, и нормально, когда вдруг оказывается, что сегодня ребенка не надо провожать в школу. С точки зрения департамента это означает, что работа не сделана, а деньги не освоены.
“Эта услуга - добровольная, - добавляет Рита Тернос. - Если родитель отказался от помощи, например, у него был выходной или он сам был на больничном и сам провожал ребенка, то от этой услуги он мог отказаться”.
При этом центр “Лад” выполнил 100% заказанной опорным лицам работы.
“Да, действительно дети могут болеть - но у нас идет сопровождение в школу, детсад, на реабилитацию, в кружки… Если ребенок заболел, он потом берет услугу тем, что ходит на кружки”, - объяснила руководитель “Лада” Татьяна Григорова.
По ее словам, родители сами контролируют, оказывается ли услуга и подписывают акты об оказании услуги.
“Я абсолютно не согласна с заявлением о неосвоенных деньгах, - парирует Рита Тернос. - Вопрос как раз должен возникать, когда деньги освоены на 100%. У меня есть трехлетний опыт работы с детьми с тяжелой и глубокой степенью недуга, и я знаю, что такого просто не может быть”.
Созданный в “Матвейке” кружок предлагают отобрать
В центре “Матвейка” работает уникальный кружок инклюзивного танца - вместе танцуют здоровые дети и дети в инвалидных колясках. Работают с ними два хореографа из Санкт-Петербурга. Ребята из “Матвейки” уже не раз привозили награды с выступлений в других городах.
По информации Дмитрия Вергуна, заместителя заведующего Отделом культуры, за последние три года город поддержал эту и другую деятельность по интересам в центре “Матвейка” на 28 000 евро. Детский центр рассчитывал получить финансирование и на этот год, но появилось правило - город выделяет деньги только тем организациям, которые не имеют перед городом долгов. А у НКО Pereprojekt постоянно нарастают долги по аренде здания бывшего детского сада.
Основатели “Матвейки” Рита Тернос и ее супруг Сергей Середницкий в марте прошлого года создали новое юридическое лицо - НКО Центр развития “Матвейка”. Теперь “Матвейка” - это два разных юридических лица.
По словам Риты Тернос, благотворители искали “Матвейку” именно по слову “Матвейка” и мало кто знал, что официально детский центр называется НКО Pereprojekt. Поэтому решено было зарегистрировать еще одну организацию, которую назвать Центром развития “Матвейка”.
Формально, Центр развития “Матвейка” долгов перед городом не имеет, и мог бы просить деньги для кружка танцев в инвалидных колясках. Но, объяснила Рита Тернос, вся городская поддержка кружка уходила на зарплату хореографов из Петербурга. Они работают в Эстонии по краткосрочной рабочей визе, и виза выдана для работы в Pereprojekt, а не в Центре развития “Матвейка”.
Елена Пахомова заявила, что хореографов можно было бы найти в Нарве или в другом городе Эстонии.
“То, что упустили возможность получить деньги, это неправильно. Нужно было ходатайствовать. Родители обеспокоены, хотят сохранить кружок, - сказала она. - Я думаю, городской управе нужно рассмотреть возможность открыть такой кружок на базе Дома детского творчества, открыть ставку хореографа, и тогда город будет полностью оплачивать этот кружок. Родители сказали мне, что им всё равно, где заниматься”.
Тупик или свет в конце тоннеля?
По словам Елены Васильевой, городской проект по финансированию опорных лиц весной будет продолжен, и город будет сотрудничать с “Матвейкой”. В то же время, в аналогичном государственном проекте “Матвейка” прекращает участвовать уже в марте - на фоне скандалов последних месяцев в НКО Päikesekiir решили не заказывать больше эту работу у “Матвейки”.
“То есть, фактически, мы лишаемся всех наших доходов”, - подытожила изменения Рита Тернос.
Алексей Евграфов попросил Риту Тернос рассказать, что она планирует делать после этого, и, не получив четкого ответа, заметил, что “Матвейка” находится в тупике и не видит, куда двигаться дальше. Рита Тернос с этим, в общем, согласилась.
“Для нас однозначно ясна картина - ваша организация городу нужна и приносит большую пользу. Мы этот вопрос даже не обсуждаем. Мы обсуждаем, как сохранить организацию”, - заявил Алексей Евграфов.
“Мы могли бы и дальше оказывать услугу опорного лица городу. Нам очень нравится заниматься с детьми деятельностью по интересам”, - рассказала Рита Тернос.
Самым удачным примером такой деятельности она назвала, как раз, кружок инклюзивного танца, в котором занимаются 17 детей, из которых 5 - здоровые.
Административный руководитель Департамента городского хозяйства Александр Перескока рассказал, что, возможно, взяв на себя слишком много, предлагал основателям детского центра выход из долгового кризиса: Pereprojekt расторгает договор аренды, после чего новое юрлицо - Центр развития “Матвейка” - просит эти же помещения у города.
Сергей Середницкий сказал, что он с супругой воспринял эту идею, как инициативу чиновника, не одобренную руководителем. Однако, мэр Нарвы сказал на это, что управа готова пойти на подобную схему.
По словам мэра, у него есть для “Матвейки” предложение и по зданию детсада на ул. Мыйза, и по помещениям на ул. Линда, 4, которые центр занимал раньше. Но перед тем, как озвучивать эти предложения, он хотел бы получить от Риты Тернос хотя бы набросок плана - как действовать после того, как в марте у “Матвейки” исчезнет основной доход.
Мэр также не исключил, что город может каким-то образом списать долг НКО Pereprojekt.
Рита Тернос сообщила, что в “Матвейке” составляют план действий, и на следующей неделе она готова представить его мэру Нарвы.