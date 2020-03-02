Репинский: вы отстали от жизни, если не цените сотрудников-женщин

Политик считает, что такие руководители отстали от жизни: «Предприятия, которыми руководят на таком уровне, в нашем современном обществе не могут быть достаточно успешными, и, наверное, не смогут долго просуществовать».

По статистике, женщины в Эстонии в среднем зарабатывают на треть меньше мужчин, и часто даже на одинаковых должностях зарплаты различаются.

«Хороший специалист должен быть востребован в любой сфере. И если начальник действительно не ценит такого сотрудника, ничего не остается, как поменять работу», — признает Репинский.

«Не исключено, что женщина и сама не ценит себя в достаточной мере. Никогда не помешает, если она будет дальше обучаться и повышать свою квалификацию», — добавил он.