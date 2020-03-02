Репинский: вы отстали от жизни, если не цените сотрудников-женщин

Парламентарий Мартин Репинский в передаче «Своя правда» на канале ETV+ раскритиковал руководство тех предприятий, где боятся принимать на работу молодых матерей или платят им меньше.
Политик считает, что такие руководители отстали от жизни: «Предприятия, которыми руководят на таком уровне, в нашем современном обществе не могут быть достаточно успешными, и, наверное, не смогут долго просуществовать».
По статистике, женщины в Эстонии в среднем зарабатывают на треть меньше мужчин, и часто даже на одинаковых должностях зарплаты различаются.
«Хороший специалист должен быть востребован в любой сфере. И если начальник действительно не ценит такого сотрудника, ничего не остается, как поменять работу», — признает Репинский.
«Не исключено, что женщина и сама не ценит себя в достаточной мере. Никогда не помешает, если она будет дальше обучаться и повышать свою квалификацию», — добавил он.
«А жаловаться – дохлый номер?» — поинтересовалась Елена Ханга. «Я считаю, что к нормальному результату это не приведет. Не стоит, разговаривая с начальником, ссылаться на законы», — выразил мнение Репинский. И уточнил: «Если только речь не идет о невыплате зарплаты или явном нарушении прав сотрудника. В этом случае нужно спорить и добиваться справедливости – вплоть до суда».