Коронавирус и школьники: Министерство образования обратилось к школам, учащимся и их родителям

В связи с окончанием школьных каникул министерство образования и науки напоминает школам, учащимся и их родителям рекомендации Департамента здоровья: учащимся, недавно посещавшим страны, в которых коронавирус получил наибольшее распространение, рекомендуется после возвращения остаться на пару недель дома.
"Каникулы заканчиваются, и завтра школы с новыми силами приступают к своей обычной работе. На этой неделе в Эстонии диагностировали первый случай COVID-19, и для предотвращения распространения вируса мы все должны действовать сознательно. К опасности вируса следует относиться серьезно. Поэтому рекомендуем школам предоставить школьникам, недавно посещавшим страны, находящиеся в зоне риска распространения коронавируса, возможность остаться на 14 дней дома", - сказала министр Майлис Репс.
"Школы замечательно используют современные возможности обучения, так что дети, которые в течение короткого времени останутся дома, смогли бы достичь предполагаемых учебных результатов. Также это хорошая возможность для того, чтобы поучиться самостоятельно", - добавила Репс.
Самую оперативную и убедительную информацию о коронавирусе можно получить на сайте Департамента здоровья, который своевременно информирует население и государственные учреждения и помещает самые свежие данные на свою домашнюю страницу.
В последние дни февраля у постоянного жителя Эстонии был диагностирован вирус COVID-19 и были предприняты активные действия для предотвращения его распространения.
Подозревать коронавирус есть основания в случае, если человек недавно посещал страны, в которых вирус получил наибольшее распространение, а также если у него проявились характерные симптомы. В противном случае причиной недомогания может быть широко распространенный сейчас в стране вирус гриппа или другой подобный вирус. Вирус COVID-19 распространяется преимущественно посредством близкого контакта с больным человеком, у которого наблюдаются характерные симптомы, в первую очередь кашель.
По оценке Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), странами и регионами, находящимися в зоне риска распространения коронавируса, на данный момент являются КНР, Северная Италия (Ломбардия, Венеция, Эмилия-Романья и Пьемонт), Иран, Япония, Сингапур и Южная Корея.
Подробнее о распространении вируса, симптомах и правилах поведения читайте здесь.