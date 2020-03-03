В Эстонии зафиксирован второй случай заражения коронавирусом

Заболевший прибыл 29 февраля рейсом из Бергамо в Ригу, в Эстонию он добирался на личном транспорте. У заболевшего легкие симптомы, он находится дома.

Департамент здоровья выясняет, кто контактировал с заболевшим, связывается с ними и дает необходимые инструкции. За здоровьем тех, кто находится в близком контакте с заболевшим, следит Департамент здоровья, этим людям следует в течение 14 дней находиться дома.

По состоянию на сегодняшний день в Эстонии было зафиксировано два случая заражения коронавирусом, первый был обнаружен рано утром 27 февраля - заболел человек, ехавший на автобусе из Риги в Таллинн. Его немедленного положили в больницу, к настоящему моменту он выздоравливает.

На данный момент в Эстонии взято 100 проб на COVID-19, 98 из них - отрицательные. По оценке Департамента здоровья, возможно, что в Эстонии вследствие туризма и поездок за рубеж будут обнаружены единичные случаи заболевания, но очень важно быстро выявлять заболевших и тех, кто с ними контактировал, чтобы предотвратить распространение вируса.

Люди, у которых есть основания подозревать у себя коронавирус, должны звонить своему семейному врачу или по консультационному телефону семейных врачей 1220. При ухудшении самочувствия нужно звонить по номеру 112.

Подозревать заражение коронавирусом стоит в том случае, если в течение последних 14 дней человек ездил в регионы риска и у него наблюдаются симптомы болезни. В ином случае, речь может идти об обычном эстонском гриппе или о другом вирусе.