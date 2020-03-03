В Эстонии зафиксирован второй случай заражения коронавирусом

Сегодня, третьего марта, Департамент здоровья подтвердил, что в Эстонии зарегистрирован второй случая заболевания коронавирусом (COVID-19), пишет Postimees.
Заболевший прибыл 29 февраля рейсом из Бергамо в Ригу, в Эстонию он добирался на личном транспорте. У заболевшего легкие симптомы, он находится дома.
Департамент здоровья выясняет, кто контактировал с заболевшим, связывается с ними и дает необходимые инструкции. За здоровьем тех, кто находится в близком контакте с заболевшим, следит Департамент здоровья, этим людям следует в течение 14 дней находиться дома.
По состоянию на сегодняшний день в Эстонии было зафиксировано два случая заражения коронавирусом, первый был обнаружен рано утром 27 февраля - заболел человек, ехавший на автобусе из Риги в Таллинн. Его немедленного положили в больницу, к настоящему моменту он выздоравливает.
На данный момент в Эстонии взято 100 проб на COVID-19, 98 из них - отрицательные. По оценке Департамента здоровья, возможно, что в Эстонии вследствие туризма и поездок за рубеж будут обнаружены единичные случаи заболевания, но очень важно быстро выявлять заболевших и тех, кто с ними контактировал, чтобы предотвратить распространение вируса.
Люди, у которых есть основания подозревать у себя коронавирус, должны звонить своему семейному врачу или по консультационному телефону семейных врачей 1220. При ухудшении самочувствия нужно звонить по номеру 112.
Подозревать заражение коронавирусом стоит в том случае, если в течение последних 14 дней человек ездил в регионы риска и у него наблюдаются симптомы болезни. В ином случае, речь может идти об обычном эстонском гриппе или о другом вирусе.
Необходимо избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также избежать заражения поможет соблюдение правил гигиены, которые включают тщательное и постоянное мытье рук. После возвращения из зоны риска нужно следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или в школу, и немедленно обращаться к врачу и сообщить о поездке, если в течение этого времени у вас будет жар, кашель или затрудненное дыхание.