Председатель горсобрания и мэр Нарвы выслушали возмущенных горожан и рассказали о будущем строительстве

“Как только мы будем готовы показать, что планируется на Ореховой горке, мы соберем инфочас и расскажем об этом”, - добавила Ирина Янович.

Как ранее сообщал Rus.Postimees, в Нарве планируется построить с нуля новый детский сад. Мэр города на встрече с жителями сообщил, что теперь есть желание построить не один, а два детсада - один для эстоноязычных детей и еще один большого размера для русскоязычных.

“Хотим построить садик на 12 групп с бассейном, баней, соляной камерой, - сказал Алексей Евграфов. - И туда перевести детей и персонал из тех детсадов, которые уже амортизированы. На данный момент решение, какие садики будут переводиться, еще не принято. Будем смотреть состояние зданий, в течение месяца дадим информацию в городской газете”.

Как задержать уезжающую молодежь?

Отъезд молодежи из Нарвы в различных стратегических документах уже много лет называется главной угрозой для развития города. Один из молодых участников встречи спросил мэра города, какие конкретные шаги, по его мнению, нужно предпринять, чтобы молодые люди оставались жить в Нарве.

Мэр назвал три фактора для этого:

“Инфраструктура, которая делает город привлекательным, культурная наполненность и рабочие места - в первую очередь наши промпарки. Каждый день ко мне приходят предприниматели, которые планируют здесь что-то открыть - от производства оружия до корейской косметики. Но вопрос, который решается сейчас только на уровне правительства - это кредитование, потому что сейчас иностранный инвестор даже не может открыть счет в банке”.

Налогоплательщики недовольны зарплатами руководства

Большинство участников встречи, которым удалось высказаться, были настроены к городским властям весьма критически. Пожалуй, самой горячей в этом плане оказалась тема зарплаты мэра (депутаты резко повысили ее после избрания мэром Алексея Евграфова) и зарплаты председателя горсобрания. Ирина Янович руководит не только городским собранием, но также советом Нарвской больницы и Кренгольмской гимназией. Именно руководство гимназией является основной работой, но зарплату она получает и за две другие должности.

Алексей Евграфов заявил, что если бы мэру не подняли зарплату, он получал бы меньше, чем директора городских департаментов. А это неправильно, сказал мэр, потому что начальник должен получать больше, чем его подчиненные.

Ирина Янович ответила на упреки тем, что работает до семи-восьми часов вечера, за это и получает зарплату в трех местах. Рассказывая о своих зарплатах, мэр и председатель горсобрания сумели не назвать ни одной цифры.

Интересно, что горожане, пришедшие на встречу, активно аплодировали острым, критическим заявлениям из зала, но при этом аплодировали и городским руководителям, когда им удавалось удачно на эти замечания ответить.