Страх оставляет без паспорта

Согласно анализу, проведенному Тартуским университетом, весьма сомнительно, чтобы Министерство внутренних дел к 1940 году изменило свою прежнюю позицию, что оставшиеся в России оптанты являются гражданами Эстонской Республики. «Если мы хотим считать себя правопреемниками первой республики, нам нужно уважать решения и обещания первой республики, как хорошие, так и плохие. Даже тогда, когда это неудобно», - говорит Ауле.

На гипотетическую угрозу безопасности ссылался и министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) на пресс-конференции правительства, когда Postimees поинтересовался, как правительство будет решать вопрос гражданства абхазских эстонцев, что было обещано в коалиционном договоре.

«Угрозой безопасности является то, что в Российской Федерации есть около 200 000 человек, которые в случае определенного расширения закона могли бы сказать, что юридически у них есть право получить эстонское гражданство. /…/ Я считаю, что это создало бы для нас серьезную демографическую проблему, культурную проблему, языковую проблему», - объяснил Хельме.

Годами изучавший историю и генеалогические древа кавказских эстонцев Андрес Ауле на основании двух генеалогических анализов считает возможным, что за восточной границей сейчас живут 70 000-80 000 потомков оптантов, но добавил, что это является предположением. Ауле отмечает, что и он не считает правильным, чтобы эстонский паспорт превращался для граждан третьих стран в своего рода билет на автобус в Шенгенское пространство. «Я убежден, что оптанты были гражданами Эстонии, - говорит Ауле. – Правда неудобна Эстонской Республике, но у нас мало людей. Я предлагал некоторым политикам обдумать возможность, чтобы гражданство потомком оптантов по рождению признавалось при условии, что они приедут жить в Эстонию и проживут здесь, например, три года или пять лет. Так можно было выделить тех, кто действительно хочет иметь связь с Эстонией».

Определяющим, по словам Ауле, должно быть то, чтобы их гражданство после этого все же считалось гражданством, приобретенным по рождению, и их не заставляли бы сдавать экзамен, в отличие от тех, кто получает гражданство в порядке натурализации.

По словам руководителя отдела МВД Руть Аннус, в случае наличия политической воли для тех, чьи предки-оптанты не вернулись в Эстонию, можно найти другое решение: «Я знаю, что это бьет по чувствам многих абхазских эстонцев, которых не сочли гражданами, раз их предки-оптанты не вернулись в Эстонию. Мы о них не забыли. Но решением не может быть гражданство по рождению».

Министр внутренних дел пообещал поставить вопрос о гражданстве абхазских эстонцев в кабинете министров, где его еще не обсуждали.

А Эльми Або ждет ответ от РРА на свой протест, он должен поступить к 26 марта.

Чиновник предоставил Эльми Або ложную информацию

Эльми Або с сыном Андреем Або. ФОТО: Eero Vabamägi

Юридические мытарства Эльми Або начались 11 декабря прошлого года в Таммсаареском бюро Департамента полиции и погранохраны в Таллинне, куда она пришла, чтобы подать ходатайство на ИД-карту.

Эльми и ее сын Андрей Або попали к служащей Мааре Альтвялья, которая крайне внимательно прочла документы Эльми и сказала: «По действующему сейчас закону Эстонии у вас есть право на получение эстонского гражданства по отцу». Это оказалось несколько неожиданно, учитывая прежнюю позицию РРА и Министерства внутренних дел.

Тогда Альвялья добавила: «Вы получите гражданства по отцу при условии, что откажетесь от грузинского гражданства. Для нас вы сейчас являетесь гражданкой Грузии».

Паспорт Грузии Або взяла для того, чтобы иметь возможность пересечь границу при возвращении на родину.

Або сказала, что это настолько сложно, что она лучше будет жить дальше как жила. Альтвялья сделала копии документов и пообещала перезвонить в тот же день. Выяснилось, что Або нужно еще раз прийти на Таммсааре.

Примерно через месяц, 15 января она снова пришла в полицию. На этот раз Або дали больше надежды. «Я не знаю, слышали ли вы, что сейчас на рассмотрении в парламенте такой вопрос, что людей, получивших гражданство по оптации, будут считать гражданами по рождению, но этот закон еще не вышел», - сказала Альтвялья. Она приняла ходатайство Або о выдаче ИД-карты и добавила, что если Рийгикогу утвердит закон, Або будет считаться гражданкой Эстонии по рождению.

«Тогда больше не будет требования о том, что нельзя иметь несколько гражданств. Также и ваш сын станет гражданином по рождению - через вас, но сейчас закон еще только в рассмотрении. Вот такие дела», - объяснила служащая.

Або сделала фото для ИД-карты в автомате и заплатила госпошлину в размере 10 евро. «Теперь будем ждать», - сказала она, выходя из бюро полиции.

Спустя сутки Postimees начал выяснять, о каком изменении закона говорила служащая. Выяснилось, что такого законопроекта в работе Рийгикогу нет. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк сказал, что речь идет о ложной информации.

«Чиновник, который общался с Эльми Або, видел дискуссии на эту тему в СМИ, но плохо объяснил, поэтому могло возникнуть ощущение, что есть план какого-то изменения закона», - добавил Лукк.

Або смеется, что раньше жизнь была намного проще. «Вы еще не утратили надежду?» - спросил журналист у нее. «Не утратила», - ответила Эльми.