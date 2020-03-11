Большинство идей возрождения Нарвы страдают одной и той же болезнью

Город больших проектов

Нарва всегда была городом больших проектов. В немецкое время это был фронтир. В шведское время здесь появилась мощнейшая в Северной Европе система бастионов. В царское время здесь вырос Кренгольм - в начале своей работы крупнейшее в империи промышленное предприятие. В советское время здесь возвели две электростанции, и тогда это был самый большой в мире комплекс по производству электроэнергии из сланца.

В наше время родилась и живет идея сделать Нарву маленьким туристическим городом.

Помню, впервые эту идею я услышал в школе от учительницы истории. С тех пор прошло четверть века, город усох с 80 до 50 тысяч жителей. Но для обслуживания туристов в копии Старого города даже 10 тысяч жителей - это слишком много. Поэтому, я искренне надеюсь, что туризм у нас будет развиваться, но никогда не станет основой местной экономики.

И всё-таки, спасибо Лаури Вахтре за его идею - большую и немного сумасшедшую. Как раз таких идей нам сейчас не хватает.

Дорого, опасно и бессмысленно

На стенах в моей квартире висят фото и картины с изображением улиц Старой Нарвы. Я живу в Старом городе, но в окнах я вижу совсем не то, что на картинах. Мне безумно жаль, что Старой Нарвы уже нет. Можно и нужно возрождать здания на больших пустующих участках. Но создать полную копию довоенной Нарвы возможно, лишь убив нынешнюю среду и сообщество, которое живет на этом месте сейчас.

Я живу вовсе не в хрущевке, а в добротной сталинке с высокими потолками, в которой мы с женой сделали капремонт своими руками. У меня во дворе есть, где играть детям, есть, где поставить машину. Рядом живут соседи, которых я хорошо знаю. В шаговой доступности - школа, садик, магазины и набережная… Эту среду Лаури Вахтре называет “разбросанными где попало кубиками зданий”. Я понимаю, что для него всё это, включая жителей - наследие проклятого совка, но для нас-то это наша жизнь. И против ликвидации района будет активно протестовать большинство его жителей.

Но главное, если представить, что проект удалось бы реализовать, на выходе это дало бы Нарву примерно в таком же состоянии, что и сейчас. Если в Санкт-Петербурге и Таллинне не упадут зарплаты, туристов в Нарве будет побольше. Местных жителей, естественно, станет меньше. И мы сделаем еще один шаг всё к тому же маленькому туристическому городу. Который - не есть нужный нам большой проект.

В успешные времена не придумывали рабочих мест