Несколько школ закрываются из-за новых случаев коронавируса

Волостной старейшина Сааремаа Мадис Каллас сказал, что пока школы закроют на два дня, а что будет на следующей неделе, выяснится в ближайшее время. Школы волости Сааремаа получат новую информацию в пятницу, уточнил волостной старейшина.

По его словам, информация сегодня поступила суматошно. К ним обратились как родители, так и учителя с директорами. Неизвестно, кто из детей ходил на соревнования по волейболу.