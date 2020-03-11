Несколько школ закрываются из-за новых случаев коронавируса

У двух взрослых сааремаасцев обнаружили коронавирус, волость Сааремаа минимум на два дня закрыла все школы, передает Postimees со ссылкой на «Актуальную камеру».
Волостной старейшина Сааремаа Мадис Каллас сказал, что пока школы закроют на два дня, а что будет на следующей неделе, выяснится в ближайшее время. Школы волости Сааремаа получат новую информацию в пятницу, уточнил волостной старейшина.
По его словам, информация сегодня поступила суматошно. К ним обратились как родители, так и учителя с директорами. Неизвестно, кто из детей ходил на соревнования по волейболу.
Как сообщил ранее Департамент здоровья, островитяне могли заразиться от посетивших Сааремаа итальянских волейболистов. Подробнее читайте здесь.