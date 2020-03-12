Работодатели: если кризис затянется, начнутся сокращения

Центральный союз работодателей Эстонии был вынужден отменить намеченную на сегодня большую экономическую конференцию Tuulelohe lend 2020. После бессоной ночи руководитель союза Арто Аас рассказал Postimees, что негативное влияние коронавируса на предпринимателей растет с каждым днем.

На данный момент самый большой удар получил туристический сектор, который упал на 50 процентов. Под ударом оказались отели, центры отдыха и спа, а также организаторы мероприятий. Об отмене мероприятий сообщается ежечасно. Следующими, кто пострадает, являются секторы авиаперевозок и транспорта. Оттуда вирус пойдет дальше.

«Также в промышленном секторе слышно о проблемах с поставщиками, но пока довольно в ограниченном и временном объеме, - говорит Аас, который ежедневно общается с эстонскими бизнесменами. - Скорее всего, если кризис затянется, начнутся сокращения и принудительные отпуска. Без клиентов и дохода предприятиям сложно платить сотрудникам».

Аас советует работникам оставаться разумными и последовательными, чтобы пережить это сложное время вместе с работодателями. Аас уверен, что бизнесмены должны, прежде всего, рассчитывать на себя и продумать свои кризисные планы.

По его словам, ясно, что в случае пандемии, весь кризис не ляжет на плечи предпринимателей. «Правительство пообещало поддержку секторам, испытывающим трудности, отношение к проблеме кажется серьезным», - рассуждает Аас.

Хотя пока что правительство не предложило ничего конкретного, сейчас больше всего говорится о принудительных отпусках и компенсации по нетрудоспособности людей на карантине, о временном освобождении от уплаты налога, денежных вливаниях государства для компаний, попавших в затруднительное положение, а также об овердрафте.

«Главное, чтобы поддержка была хорошо продумана и точно целенаправленна именно на те сферы, где проблем больше всего. И, естественно, методы зависят от того, как надолго задержится коронавирусный кризис», - говорит Аас. Он подчеркнул, что намного важнее любой поддержки способность государства взять распространение вируса под контроль. Это лучше всего повлияет на предпринимателей. «Для этого требуется, чтобы было четкое руководство, ответственность и коммуникация. Это не время для мелочных политических споров или популизма», - советует Аас.

Руководитель Торгово-промышленной палаты Майт Пальтс признал, что в такой ситуации еще никто не был. Он согласился с Аасом, что более всего пострадал на данный момент туристический сектор, но не стоит надеяться, что на этом всё и закончится. «Станет трудно и промышленному сектору, и не только из-за замедления в цепочках поставок, но и потому, что в дальнейшем могут возникнуть ограничения на транспортировку и продажу товаров на соседних рынках», - предполагает Пальтс.

По мнению Пальтса, наивно считать, что не будет банкротов среди предпринимателей. «Неопределенность слишком высока, поэтому говорить о конкретных числах нет смысла. Надо надеяться и делать все для того, чтобы ущерб для людей и экономики в целом был настолько минимальным, насколько возможно», - говорит Пальтс.