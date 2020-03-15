Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 150 тысяч

За сутки число больных увеличилось более чем на 12 тысяч, скончавшихся - на 414 человек.

В материковом Китае зарегистрировано 80 844 больных (скончались 3 199), Италии - 21 157 (1 441), Иране - 12 729 (611), Южной Корее - 8 162 (75), Испании - 5 753 (183), Франции - 4 500 (91), Германии - 4 585 (9), США - 2 206 (49), на территории Японии с учетом круизного лайнера Diamond Princess - 1 412 (28), в Швейцарии - 1 189 (11), Великобритании - 1 140 (21), Норвегии - 1 090 (3).

Менее одной тысячи, но более 100 больных насчитывалось еще в 19 странах и районах мира: Нидерландах, Дании, Швеции, Австрии, Бельгии, Катаре, Сингапуре, Греции, Бахрейне, Малайзии, Австралии, Канаде, Гонконге, Бразилии, Израиле, Филиппинах, Ираке, Египте, Саудовской Аравии. В Эстонии коронавирус обнаружен у 135 человек.