Юрист: работники не обязаны соглашаться с отпуском без содержания

По словам юриста юридической платформы HUGO.legal Катрин Мартис, работник не обязан заключать с работодателем соглашение на неоплачиваемый отпуск. Если работник не согласен с отпуском без содержания, а работодатель не допускает работника к работе, то применяется ст. 35 Закона о трудовом договоре и работодатель обязан платить работнику среднюю заработную плату.

К юристам HUGO.legal поступили письма, которые распространяются внутри организаций и в которых компании предлагают работникам в случае, если они отстраняются от работы, предоставить по согласию с работником отпуск без содержания, использовать основной отпуск или суммировать рабочее время, когда проведенные без работы дни нужно будет отработать в определенный период. Предложения о соглашениях касаются тысяч людей, работающих в секторе торговли.

По словам юриста HUGO.legal Катрин Мартис, в предлагаемых соглашениях нет ничего противозаконного, но работник имеет право не заключать такие соглашения, и, если работодатель не разрешает работнику работать, он должен выплатить работнику среднюю зарплату.

«Вспышка вируса создала сложную ситуацию на нашем рынке труда, и понятно, что работодатели ищут наилучшие возможные решения для отправки своих сотрудников домой. В то же время люди должны осознавать, что неоплачиваемые отпуска могут поставить их в сложное положение, поскольку на сегодня трудно предсказать период продолжительности чрезвычайной ситуации. Поэтому я советую сотрудникам не заключать договоры на неоплачиваемый отпуск бездумно и при необходимости консультироваться с юристом. Ясно, что наиболее разумная вещь, которую нужно сделать сегодня, – это воспользоваться возможностями удаленной работы, и многие организации это уже делают. Наиболее проблематичным является обеспечение услуг, необходимых для жизни, например, продавец не может продавать еду людям на расстоянии, но именно они являются группой риска, тесно контактирующей с большим количеством людей ежедневно», - добавила Мартис.

Кроме того, Мартис просит до того, как прекратить трудовые отношения по согласию сторон, либо по собственному желанию, проконсультироваться с юристом или с тем, у кого есть юридические знания. Люди, которые согласились уйти с работы, не получат пособия по безработице, а ведь для многих важна именно материальная сторона.

В каких случаях работодатели могут снизить заработную плату?

Работодатели также могут временно уменьшить заработную плату согласно ст. 37 Закона о трудовом договоре, но тогда должны быть выполнены определенные условия.

1. Это может быть сделано из-за непредвиденных экономических обстоятельств, не зависящих от работодателя, работодатель не может предоставить работнику еме работы. Распространение коронавируса и возникшая в результате чрезвычайная ситуация является одним из таких непредвиденных обстоятельств.