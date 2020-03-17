Юрист: работники не обязаны соглашаться с отпуском без содержания

Коронавирус поставил в тяжелое положение как работодателей, так и работников, многие учреждения закрыты, а работодатели ищут как можно более выгодные соглашения с работниками – при этом, многие хотят отправить своих сотрудников в отпуск без содержания.
По словам юриста юридической платформы HUGO.legal Катрин Мартис, работник не обязан заключать с работодателем соглашение на неоплачиваемый отпуск. Если работник не согласен с отпуском без содержания, а работодатель не допускает работника к работе, то применяется ст. 35 Закона о трудовом договоре и работодатель обязан платить работнику среднюю заработную плату.
К юристам HUGO.legal поступили письма, которые распространяются внутри организаций и в которых компании предлагают работникам в случае, если они отстраняются от работы, предоставить по согласию с работником отпуск без содержания, использовать основной отпуск или суммировать рабочее время, когда проведенные без работы дни нужно будет отработать в определенный период. Предложения о соглашениях касаются тысяч людей, работающих в секторе торговли.
По словам юриста HUGO.legal Катрин Мартис, в предлагаемых соглашениях нет ничего противозаконного, но работник имеет право не заключать такие соглашения, и, если работодатель не разрешает работнику работать, он должен выплатить работнику среднюю зарплату.
«Вспышка вируса создала сложную ситуацию на нашем рынке труда, и понятно, что работодатели ищут наилучшие возможные решения для отправки своих сотрудников домой. В то же время люди должны осознавать, что неоплачиваемые отпуска могут поставить их в сложное положение, поскольку на сегодня трудно предсказать период продолжительности чрезвычайной ситуации. Поэтому я советую сотрудникам не заключать договоры на неоплачиваемый отпуск бездумно и при необходимости консультироваться с юристом. Ясно, что наиболее разумная вещь, которую нужно сделать сегодня, – это воспользоваться возможностями удаленной работы, и многие организации это уже делают. Наиболее проблематичным является обеспечение услуг, необходимых для жизни, например, продавец не может продавать еду людям на расстоянии, но именно они являются группой риска, тесно контактирующей с большим количеством людей ежедневно», - добавила Мартис.
Кроме того, Мартис просит до того, как прекратить трудовые отношения по согласию сторон, либо по собственному желанию, проконсультироваться с юристом или с тем, у кого есть юридические знания. Люди, которые согласились уйти с работы, не получат пособия по безработице, а ведь для многих важна именно материальная сторона.
В каких случаях работодатели могут снизить заработную плату?
Работодатели также могут временно уменьшить заработную плату согласно ст. 37 Закона о трудовом договоре, но тогда должны быть выполнены определенные условия.
1. Это может быть сделано из-за непредвиденных экономических обстоятельств, не зависящих от работодателя, работодатель не может предоставить работнику еме работы. Распространение коронавируса и возникшая в результате чрезвычайная ситуация является одним из таких непредвиденных обстоятельств.
2. Выплата согласованной заработной платы является необоснованно обременительной для работодателя. Зарплата не может быть уменьшена, например, если работодатель не может обеспечить согласованный объем работы, но в то же время имеет достаточные финансовые ресурсы для выплаты заработной платы, и нет реальной необходимости корректировать заработную плату работника.
Также важно, что работодатель до того, как снизить заработную плату, должен предложить работнику другую работу. Поскольку многие организации сегодня временно закрывают свои двери, ясно, что на это время другую работу предложить невозможно.
В соответствии со статьей 37 Закона о трудовом договоре (TLS), работодатель имеет право снизить заработную плату работника на срок до трех месяцев в течение 12-месячного периода, уведомив представителя работника или сотрудника не менее чем за 14 календарных дней. Вознаграждение может быть уменьшено до разумной суммы, но не ниже минимальной заработной платы, установленной Правительством Республики (в настоящее время 584 евро). Кроме того, работник имеет право отказаться выполнять работу пропорционально снижению заработной платы. Например, если заработная плата уменьшается вдвое, но работник должен работать на ставке 0,75, он имеет право отказаться, или продолжить работать на ставке 0,5, то есть пропорционально уменьшению заработной платы.
Если работники не согласны на сокращение заработной платы, они имеют право расторгнуть договор, уведомив работодателя за пять рабочих дней. По окончании трудового договора работнику выплачивается в виде компенсации месячная заработная плата в дополнение к так называемым окончательным выплатам, то есть к заработанной зарплате и компенсации за неиспользованный ежегодный отпуск.
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