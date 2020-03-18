Ср, 18.03.2020
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Фотоновость: литр бензина стоит меньше евро

Стоимость бензина в Вене.

ФОТО: photonews.at/Georges Schneider via www.imago-images.de/imago images/photonews.at

Сделанная в Вене в воскресенье, 15 марта, фотография показывает, что в столице Австрии литр бензина стоил меньше евро, пишет Postimees.

Несмотря на то, что в последнюю неделю цены на нефть были рекордно низкими, эстонские продавцы топлива не стали снижать цены. Экономический журналист Postimees Тынис Оя подсчитал, что в сложившейся ситуации 95-й должен был бы стоить на местных заправках 1,186 евро или даже меньше. Но не тут-то было: литр топлива по-прежнему обходится на 10 центов дороже. Подробнее читайте здесь.

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