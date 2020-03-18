Фотоновость: литр бензина стоит меньше евро

Несмотря на то, что в последнюю неделю цены на нефть были рекордно низкими, эстонские продавцы топлива не стали снижать цены. Экономический журналист Postimees Тынис Оя подсчитал, что в сложившейся ситуации 95-й должен был бы стоить на местных заправках 1,186 евро или даже меньше. Но не тут-то было: литр топлива по-прежнему обходится на 10 центов дороже. Подробнее читайте здесь.