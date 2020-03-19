Профсоюзы: у электростанций есть шанс вернуться к нормальной работе, а у маслозаводов - проблемы

Экономическая ситуация в мире стремительно меняется, в том числе из-за закрытия границ и карантина. Это начинает серьезно отражаться на предприятиях Ида-Вирумаа. По словам лидеров профсоюзов, обвалились не только цены на нефть, но и цены квот на выбросы углекислого газа, что может перевернуть планы развития энергетики на 180 градусов. В Нарве одной из главных забот профсоюзов является также ситуация в школах по интересам, которые сейчас закрыты на карантин. На этом фоне городская управа начала опрос предпринимателей, с помощью которого хочет изучить новую экономическую реальность.
Ситуация в энергетике поменялась
Как рассказал лидер Нарвского энергопрофсоюза Андрей Зайцев, непосредственно на работе энергетиков карантинные мероприятия сейчас не сказываются.
“Работа есть работа, ее всё равно продолжают выполнять, - сказал он. - Те, кто может работать, так сказать в kodukontor, они это делают. Общаться стараемся по минимуму. Но наша работа не позволяет всем разойтись по домашним офисам”.
В то же время спровоцированные эпидемией коронавируса процессы в мировой экономике в ближайшее время могут серьезно сказаться на сланцевой отрасли Эстонии. Ставка на строительство заводов сланцевого масла вместо сланцевых электростанций может оказаться под вопросом.
“На рынке очень мощное падение стоимости квот на СО2, - сообщил Андрей Зайцев. - Если она была в районе 25-26 евро, то на сегодняшний день она составляет уже 15-16 евро - это громадное падение. Если еще сдвинется, мы можем начать работать”.
С другой стороны, на биржах обвалилась цена на нефть, с которой на рынке прямо конкурирует сланцевое масло.
“У меня сейчас перед глазами цена на нефть 25,62 - это грустно, потому что наши заводы масел к цене на нефть очень привязаны”, - говорит лидер энергопрофсоюза.
По его словам, пока заводы продолжают работать, выполняя ранее заключенные контракты на поставку сланцевого масла.
Александр Старцев из Ида-Вируского отдела Центрального союза профсоюзов Эстонии сообщил, что серьезные проблемы возникли на сланцехимическом производстве в Кивиыли.
“Я знаю, что вчера рано утром в Кивиыли была встреча профсоюза с работодателем. Там разговор идет о 37-й статье Закона о трудовом договоре, которая позволяет сокращать зарплату. Плюс у них, по видимому, будут сокращения. У них ситуация связана с ценой на нефть”.
Многое еще не ясно
По информации Андрея Зайцева, сейчас оказались не заняты работой порядка 100 человек с цементного завода в Кунда. Александр Старцев сообщил, что пока об этом не знает.
Он рассказал, что вся картина происходящего на предприятиях Северо-Востока пока не ясна - информация только начинает поступать.
“И я и наш председатель говорили с мэром Нарвы на счет муниципальных учреждений в сфере образования. Но дело в том, что сейчас еще не до конца разработан план, как будут выделяться деньги из Кассы страхования по безработице. Сумму, вроде бы, назначили, но порядок, каким образом это будет сделано, еще не разработан”.
По словам Старцева, профсоюзы просили работодателей не принимать сейчас поспешных решений, потому что сначала нужно понять, насколько в этой ситуации поможет государство.
Ранее, городская управа Нарвы решила, что зарплату в простаивающих из-за коронавируса муниципальных учреждениях можно сократить до уровня 70% от нынешней.
По словам депутата Рийгикогу и нарвского горсобрания Катри Райк, распоряжение в одностороннем порядке понизить зарплату до уровня 70% от нынешней незаконно.
“Я обратилась и к канцлеру права, но еще не получила ответ”, - сказала в четверг Катри Райк.
Днем ранее в интервью Rus.Postimees мэр Нарвы Алексей Евграфов заявил, что автоматического снижения зарплат не будет. Директора городских учреждений смогут понизить зарплату по прописанной в законе процедуре (всё та же 37-я статья) - после переговоров с работником, уведомив его за две недели. По словам мэра, это крайняя мера.
Александр Старцев отмечает, что по закону снижение зарплаты всем работникам по решению работодателя невозможно без соглашения с работниками и с профсоюзом. С другой стороны, он хотел бы получить какие-то дополнительные пояснения от государственных органов, как поступать в этом случае.
Председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон считает, что нужно разделять, откуда получает зарплату работник, которому собираются зарплату понизить - непосредственно из городского бюджета или из бюджета муниципального учреждения.
“Если доходы города не падают, трудно представить, почему нужно уменьшить зарплату, - сказал он. - Я понимаю, что есть бюджет отдельных учреждений. Например, если школа на 100% получает деньги из бюджета, а бюджет пока не страдает, но нет законной возможности это делать. Если взять школу по интересам, в которой родительская плата упала на 30%, об этом можно подумать”.
По мнению Александра Старцева, если работник не болен, по закону он считается готовым к работе. Если работы нет - формально, это простой по вине работодателя, предусмотренный 35-й статьей Закона о трудовом договоре, и работнику по закону необходимо сохранить его среднюю оплату труда.
Карантин во время чрезвычайного положения, объявленного правительством, по факту очень сложно назвать простоем по вине работодателя, но в законе такая ситуация просто не описана.
“Здесь работник должен сам решать, как он поступит, - сказала Александр Старцев. - Можно согласиться на 37-ю статью и остаться работать. Можно взять отпуск за свой счет, что некоторые работодатели хотят сделать. Можно перенести очередной отпуск. Но работник сам должен решать, за него никто не решит. А что дальше будет приниматься? Честно говоря, правительство, наши министерства, Касса по безработице были не подготовлены к такой ситуации. Никто такого не ожидал. Поэтому всё решается авралом, быстро-быстро. Они постоянно ведут переговоры, и ситуация меняется, можно сказать, каждый час”.
Старцев отмечает как положительный момент, что скандалов вокруг уровня зарплат нет, все стороны стараются разобраться в ситуации спокойно, хотя сама ситуация сейчас непонятная.
Управа просит у предпринимателей обратную связь
Нарвская горуправа в четверг начала опрос в электронной системе volis.ee, чтобы узнать о проблемах предприятий в ситуации, вызванной COVID-19 и получить предложения по оказанию поддержки со стороны города. Ответить на вопросы желательно до 23 марта.
“Опросник можно заполнять и после этой даты, но сейчас важно как можно быстрее получить первичное представление о ситуации, - написал мэр Алексей Евграфов. - На основе полученной информации, Нарвская горуправа примет решение о мерах поддержки нарвским предпринимателям, попавшим в кризисную ситуацию. Нарвская горуправа сделает всё возможное в рамках своих полномочий, чтобы помочь предпринимателям”.
По словам мэра, о проблемах, которые невозможно будет решить в рамках города, управа сообщить в уездную кризисную комиссию или в правительство.
Для участия в опросе нужно нажать кнопку “Lisa ettepanek” (Добавить предложение) внизу страницы и написать ответы на вопросы - на русском или на эстонском языке.
Управа сегодня подготовила также проект решения о временной отмене городского налога на рекламу для предпринимателей. Решение еще должно одобрить горсобрание, но его одобрение очень вероятно. Независимо от того, когда состоится сессия горсобрания, рекламный налог не будет взиматься с 13 марта до окончания кризиса.