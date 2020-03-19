Профсоюзы: у электростанций есть шанс вернуться к нормальной работе, а у маслозаводов - проблемы

Днем ранее в интервью Rus.Postimees мэр Нарвы Алексей Евграфов заявил, что автоматического снижения зарплат не будет. Директора городских учреждений смогут понизить зарплату по прописанной в законе процедуре (всё та же 37-я статья) - после переговоров с работником, уведомив его за две недели. По словам мэра, это крайняя мера.

Александр Старцев отмечает, что по закону снижение зарплаты всем работникам по решению работодателя невозможно без соглашения с работниками и с профсоюзом. С другой стороны, он хотел бы получить какие-то дополнительные пояснения от государственных органов, как поступать в этом случае.

Председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон считает, что нужно разделять, откуда получает зарплату работник, которому собираются зарплату понизить - непосредственно из городского бюджета или из бюджета муниципального учреждения.

“Если доходы города не падают, трудно представить, почему нужно уменьшить зарплату, - сказал он. - Я понимаю, что есть бюджет отдельных учреждений. Например, если школа на 100% получает деньги из бюджета, а бюджет пока не страдает, но нет законной возможности это делать. Если взять школу по интересам, в которой родительская плата упала на 30%, об этом можно подумать”.

По мнению Александра Старцева, если работник не болен, по закону он считается готовым к работе. Если работы нет - формально, это простой по вине работодателя, предусмотренный 35-й статьей Закона о трудовом договоре, и работнику по закону необходимо сохранить его среднюю оплату труда.

Карантин во время чрезвычайного положения, объявленного правительством, по факту очень сложно назвать простоем по вине работодателя, но в законе такая ситуация просто не описана.

“Здесь работник должен сам решать, как он поступит, - сказала Александр Старцев. - Можно согласиться на 37-ю статью и остаться работать. Можно взять отпуск за свой счет, что некоторые работодатели хотят сделать. Можно перенести очередной отпуск. Но работник сам должен решать, за него никто не решит. А что дальше будет приниматься? Честно говоря, правительство, наши министерства, Касса по безработице были не подготовлены к такой ситуации. Никто такого не ожидал. Поэтому всё решается авралом, быстро-быстро. Они постоянно ведут переговоры, и ситуация меняется, можно сказать, каждый час”.

Старцев отмечает как положительный момент, что скандалов вокруг уровня зарплат нет, все стороны стараются разобраться в ситуации спокойно, хотя сама ситуация сейчас непонятная.

Управа просит у предпринимателей обратную связь

Нарвская горуправа в четверг начала опрос в электронной системе volis.ee, чтобы узнать о проблемах предприятий в ситуации, вызванной COVID-19 и получить предложения по оказанию поддержки со стороны города. Ответить на вопросы желательно до 23 марта.

“Опросник можно заполнять и после этой даты, но сейчас важно как можно быстрее получить первичное представление о ситуации, - написал мэр Алексей Евграфов. - На основе полученной информации, Нарвская горуправа примет решение о мерах поддержки нарвским предпринимателям, попавшим в кризисную ситуацию. Нарвская горуправа сделает всё возможное в рамках своих полномочий, чтобы помочь предпринимателям”.

По словам мэра, о проблемах, которые невозможно будет решить в рамках города, управа сообщить в уездную кризисную комиссию или в правительство.

Для участия в опросе нужно нажать кнопку “Lisa ettepanek” (Добавить предложение) внизу страницы и написать ответы на вопросы - на русском или на эстонском языке.