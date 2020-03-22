Салоны красоты — правительству: пожалуйста, закройте нас

Многие ответственные салоны красоты уже по своей инициативе закрылись. В салонах красоты коронавирус распространяется особенно хорошо. Те, кто по своему желанию закрылись и поэтому остались без денег, косо смотрят на тех, кто всему назло продолжает делать маникюр и прически. На этой неделе Postimees уже подробно разбирал противостояние двух лагерей.

Поэтому те, кто добровольно поставил деятельность на паузу, хотят, чтобы государство силой закрыло оставшихся, так называемые салоны-забастовщики. Таким образом, все игроки рынка будут в одинаковом положении. «Мы беспокоимся за тот обслуживающий персонал, который под давлением работодателя вынужден продолжать работать», - пишут союзы индустрии красоты.

Помимо закрытия салонов красоты, союзы хотят также, чтобы государство возместило их ущерб, создав так называемый фонд салонов красоты. «Просим создать чрезвычайный государственный фонд, через который на период кризиса будет компенсировано покрытие постоянных расходов предпринимателям и работникам индустрии красоты. Это даст возможность справиться с трудностями, вызванными с приостановкой экономической деятельности».