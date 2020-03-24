Почти все стоматологи в Нарве приостановили работу

Лечение зубов стало труднодоступным

В Hamba-Kod OÜ рядом с Петровской площадью, чтобы не было скопления людей, принимают только по предварительной записи, впуская внутрь в назначенное время только одного взрослого либо одного ребенка со взрослым сопровождающим.

Клиника Натальи и Алексея Нестерович на Креэнхольми, 5 работает в обычном режиме, не планирует закрываться и в эти дни переживает большой наплыв пациентов.

“Мы вынуждены принимать своих пациентов, которые у нас лечатся, плюс тех пациентов, которые остались без помощи в результате того, что клиники закрылись. Их тоже принимаем, - рассказал Алексей Нестерович. - Только в субботу и воскресенье не работаем, потому что за целый день очень устаем… Вчера у меня было 23 пациента. Обычно бывает 15”.

Вчера на городской страничке в Фейсбуке появилось объявление - нарвитян с острой зубной болью необходимым лечением обеспечит Ида-Вируская центральная больница в Кохтла-Ярве, конкретно - зубная клиника в Ахтмеской поликлинике по адресу Тервисе, 1. Регистратура поликлиники в Ахтме доступна по телефону 33 78708.

В нарвской клинике Натальи и Алексея Нестерович отмечают, что ездить к зубному врачу на автобусе в другой город - это слишком сложно для пожилых нарвитян, именно им сложнее других будет получить помощь.

В то же время, некоторые нарвитяне, наоборот, для сложных стоматологических процедур ездили в Санкт-Петербург, где они стоят значительно дешевле. С закрытием границ часть этих людей оказались с недолеченными зубами, теперь им приходится искать врача в Эстонии, что сейчас особенно сложно.

Для тех, кто не может попасть на плановый прием к стоматологу, в Эстонии запущен общегосударственный бесплатный консультационный телефон, который работает по рабочим дням с 9 до 17 часов. По номеру 677 6822 стоматологи могут посоветовать лекарства от зубной боли из аптеки и при необходимости выписать электронный рецепт.

Почему все закрылись и когда откроются?

“В некоторых клиниках закончились средства защиты - маски, перчатки, дезинфицирующие растворы, - объяснил доктор Нестерович. - Некоторые закрылись из-за боязни заразиться”.

При том что в Нарве около 40 стоматологов, в стоматологической поликлинике на Вестервалли работает больше 20 врачей. Поэтому закрытие этой поликлиники сказалось на пациентах больше всего. Многие врачи там пенсионного или предпенсионного возраста, поэтому находятся в группе риска во время распространение коронавируса.

Объявление на двери закрытой поликлиники обещает, что она возобновит работу “когда чрезвычайное положение в стране, вызванное вирусом, стабилизируется”. Другие клиники называют датами открытия 31 марта, 5 апреля либо не указывают даты вообще.

По словам Алексея Нестеровича, в клиниках у некоторых его коллег на ближайшие дни назначены собрания, на которых они будут решать - открываться или продолжать карантин.