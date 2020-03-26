Март Хельме: русскоязычное население Эстонии живет в другом инфопространстве, люди не понимают всей серьезности происходящего

Министр внутренних дел Март Хельме на сегодняшней пресс-конференции в числе прочего заподозрил русскоязычное население страны в плохой осведомленности о событиях, связанных с распространением коронавируса.

"Проблема, которая есть, это – говорящие по-русски люди, которые не живут в одном инфопространстве с нами, и которые не знают, что речь идет об очень опасном вирусе и пандемии, который во многих случаях ведет к смерти. Возможно, проблема в том, что то инфопространство, которое они используют больше, считает коронавирус нереальным, не настолько опасной темой", - заявил он.

По мнению министра, в этом инфопрострастранстве государство должно быстро предпринять силовые шаги, чтобы объяснить серьезность ситуации и то, что решения, которые принимаются на государственном уровне, обязательны к исполнению. "Это не шутка. И эта задача возложена на полицию", - сказал он.